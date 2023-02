Neuer nicht mehr Nummer eins? Felix Magath legt sich fest

IMAGO/Revierfoto

Nach Ansicht von Felix Magath ist Manuel Neuer bald wieder Stammtorhüter beim FC Bayern

Dem FC Bayern droht im Sommer ein Torwart-Dilemma. Denn dann könnten dem deutschen Rekordmeister mit Yann Sommer, Manuel Neuer und Alexander Nübel drei Torhüter zur Verfügung stehen, die Anspruch auf die Rolle als Nummer eins anmelden. Trainer-Ikone Felix Magath glaubt aber nicht, dass es ein Duell um den Posten als Stammtorhüter geben wird.

Mit Yann Sommer hat der FC Bayern einen Torhüter als Ersatz für den verletzten Manuel Neuer verpflichtet, der bereits in Gladbach bewiesen hat, dass er zu Weltklasse-Leistungen fähig ist. Daher ist es unwahrscheinlich, dass sich der Schweizer ab dem Sommer hinter dem DFB-Kapitän auf die Bank setzen will, wenn dieser von seiner schwerwiegenden Fraktur genesen ist.

Um das Luxusproblem der Münchener perfekt zu machen, komplettiert Alexander Nübel im Sommer das Torhüter-Trio des Bundesligisten. Der Ex-Schalker befindet sich noch bis zum Ende der laufenden Saison auf Leihbasis beim AS Monaco, wo er mit konstanten Leistungen auf sich aufmerksam machen kann.

Magath: Neuer wird " wieder die Nummer eins beim FC Bayern"

Trotz der prominenten Auswahl für Trainer Julian Nagelsmann glaubt Felix Magath nicht, dass es an der Säbener Straße zu einem Kampf um die Rolle als Nummer eins kommen wird.

"Wenn er will, dann ich bin ich mir sicher, dass er wieder die Nummer eins beim FC Bayern wird. Egal, was jemand zur aktuellen Situation sagt", stellte die Trainer-Ikone im Gespräch mit "Sky" klar, die mit dem FC Bayern 2005 und 2006 die Meisterschaft und den DFB-Pokal gewann und ergänzte: "Egal, welcher Torhüter kommt. Er wird an Manuel Neuer nicht vorbeikommen."

Zwar sei "Neuer in den letzten Tagen schlecht beraten" worden, dennoch ginge "nichts an seiner Qualität vorbei". "Mit Manuel haben sie einen außergewöhnlichen Torhüter. Er hat viel dazu beigetragen, dass sie diese Titel geholt haben. Er ist außergewöhnlich und wird es auch immer bleiben", schwärmte der 69-Jährigen über den deutschen Nationalspieler, den er noch aus gemeinsamen Zeiten beim FC Schalke 04 kennt.