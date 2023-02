Duo wird Gladbach lange fehlen

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Tony Jantschke und Julian Weigl (r.) fehlen Borussia Mönchengladbach länger

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss in den nächsten Wochen auf Routinier Tony Jantschke verzichten.

Wie Trainer Daniel Farke am Mittwoch mitteilte, hat sich der 32-Jährige im Training am Dienstag einen Meniskusriss zugezogen und soll nun "zeitnah operiert" werden. Über die Ausfalldauer konnte Farke keine Angaben machen, es stünden erst noch "genauere Untersuchungen an".

Präziser wurde der Coach der Fohlen vor dem Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 am Freitag (20:30 Uhr/DAZN) bei der Verletzung und Fehlzeit des Mittelfeldmotors Julian Weigl, der sich beim 3:2-Erfolg gegen den FC Bayern am Wochenende eine Teilruptur der Syndesmose zugezogen hatte.

Die Leihgabe von Benfica Lissabon brauche zwar "keine OP, aber er muss die nächsten drei Wochen in einem Spezialschuh verbringen und wird sich da kaum bewegen können. Die Ausfallzeit wird schon sechs bis acht Wochen betragen", so Farke. "Das ist schon ein bitterer Rückschlag für uns, weil er für unser Spiel eine hohe Wertigkeit hat."

Auch der zweite Torwart Jan Olschowsky wird aufgrund einer Sehnenverletzung am Daumen in Mainz fehlen, für ihn rückt Tobias Sippel in den Kader. Hinter Stürmer Nathan Ngoumou (Schlag aufs Knie) steht noch ein Fragezeichen.