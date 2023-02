Kahn verschärft den Ton vor Bayerns Wochen der Wahrheit

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Vorstandsboss des FC Bayern: Oliver Kahn

Jetzt gilt's! Der FC Bayern steckt mitten in den Wochen der Wahrheit. In Fußball-Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League soll das Maximum her, allerdings lief zuletzt nicht alles nach Plan. Vorstandschef Oliver Kahn zieht daher spürbar die Zügel an.

Nach der 2:3-Niederlage in Mönchengladbach wächst die Sorge in München, schon bald nicht mehr Tabellenführer der Bundesliga zu sein. Borussia Dortmund und Union Berlin sind nach Punkten mit dem FC Bayern gleichgezogen, nur das Torverhältnis trennt die drei Vereine noch voneinander.

Grund genug für Oliver Kahn, den Ton an der Säbener Straße zu verschärfen. Im Interview mit dem "kicker" forderte der Klubboss vom Team einen bedingungslosen Siegeswillen ein.

"Wir sind jetzt in der entscheidenden Phase der Saison - da muss es natürlich unser Ziel sein, konstant Top-Leistungen abzurufen. Dass wir die Qualität für große Titel haben, steht außer Frage", betonte Kahn.

Es gehe "immer um totale Bereitschaft, Gier, Wille und zugleich eine gewisse Leichtigkeit", hob der frühere Nationalspieler hervor: "Bringen wir das auf den Platz, sind wir nicht zu schlagen."

FC Bayern will "so schnell wie möglich für klare Verhältnisse sorgen"

In der Königsklasse könne er auch angesichts des überzeugenden 1:0-Erfolgs im Achtelfinal-Hinspiel bei Paris Saint-Germain keine Leistungsschwankungen erkennen, "in der Bundesliga schon eher", so Kahn, der gestand: "Dadurch, dass wir definitiv zu viele Punkte liegen gelassen haben, ist der Kampf um die Spitze im Moment sehr spannend."

Das bevorstehende Heimspiel gegen Verfolger Union Berlin am Sonntag (17:30 Uhr) sei eine erste große Gelegenheit, die Dinge zurechtzurücken. "Obwohl sich darüber sicher viele freuen, wollen wir als FC Bayern so schnell wie möglich wieder für klare Verhältnisse sorgen - und damit gegen Union Berlin beginnen", kündigte Kahn an.