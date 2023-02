RB-Trainer Rose stärkt Werner nach Torlos-Serie den Rücken

IMAGO/Laci Perenyi

Marco Rose hat Stürmer Timo Werner sein Vertrauen ausgesprochen

Nach mehr als vier Spielen ohne Tor hat RB Leipzigs Trainer Marco Rose die Bedeutung von Stürmer Timo Werner hervorgehoben.

"Timo gibt dem Kader was, was wir so nicht haben. Wenn er heute nicht gespielt hätte, wäre es ganz, ganz schwer geworden. Er gibt unserem Spiel Tiefe. Timo ist einfach wichtig für uns, deshalb spielt er auch immer wieder", sagte Rose nach dem 1:1 gegen Manchester City im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League. Dort hatte Werner den ersten Torschuss seiner Mannschaft abgegeben, strahlte ansonsten aber wenig Gefahr aus.

Seit 366 Minuten ist der Nationalspieler ohne Treffer. Dass diese Serie nicht ewig anhalten sollte, betonte auch Rose. "Er wird gefordert von mir, ich verlange Assists und Tore", sagte der 46-Jährige.

Rose unterstrich aber auch Werners Arbeit für die Mannschaft, die er auch gegen Manchester City zeigte: "Er hat aufopferungsvoll gegen den Ball gearbeitet, hat Meter nach hinten gemacht." Werners schoss sein bisher letztes Tor Anfang Februar im Pokal gegen Hoffenheim. Insgesamt steht der 26-Jährige in dieser Spielzeit bei elf Toren und vier Vorlagen in 24 Spielen.