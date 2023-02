Bekenntnis des FC Bayern zu Nagelsmann mit Hintertür?

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Julian Nagelsmann sitzt beim FC Bayern (vorerst) fest im Sattel

Volle Rückendeckung für Julian Nagelsmann beim FC Bayern? Ja, aber ... Unter gewissen Bedingungen könnte das Bekenntnis des deutschen Rekordmeisters zum zuletzt nicht mehr unumstrittenen Cheftrainer offenbar doch noch ins Wanken geraten.

Die Aussagen der Verantwortlichen des FC Bayern waren klar: Schwankende Leistungen der Mannschaft in dieser Saison hin, Kabinen-Ausraster nach der bitteren Pleite in Gladbach her - Julian Nagelsmann genießt das Vertrauen der Bosse.

"Alle Diskussionen sind unnötig. Ich wünsche mir, dass man unseren Trainer in Ruhe arbeiten lässt! Julian ist ein Langzeitprojekt des FC Bayern", erklärte Sportvorstand Hasan Salihamidzic gegenüber "Sport Bild".

Vorstandschef Oliver Kahn verwies auf den Blick aufs "Gesamtgefüge". Man könne die Aufs und Abs "sehr gut einordnen", die Bewertung von Nagelsmanns Arbeit hänge nicht "von einzelnen Spielen" ab.

Klub-Präsident Herbert Hainer lobte: "Ich höre von den Spielern, der Trainer arbeitet sehr konzeptionell und strukturiert. Er bringt neue Ideen ins Team und bereitet die Mannschaft auf unterschiedliche Spielsituationen vor." Nagelsmann habe bereits bewiesen, "wie schnell er sich auf höchstem Niveau weiterentwickelt".

Ungewohnt spannendes Titelrennen für den FC Bayern

Glaubt man dem "kicker", entsprechen diese öffentlichen Aussagen der internen Marschroute des Vereins - zumindest bis auf Weiteres.

Sollten nämlich die Saisonziele des FC Bayern in Gefahr geraten oder gar verfehlt werden, könne sich die Ansicht der Führungsetage "schnell ändern", schreibt das Fachmagazin.

Klar ist: Die fest eingeplante Meisterschaft wird in dieser Saison wohl nicht der gewohnte Selbstläufer. Borussia Dortmund und das Überraschungsteam Union Berlin sind punktgleich mit dem FC Bayern. Auch der Vorsprung auf den SC Freiburg (drei Punkte), RB Leipzig (vier Punkte) sowie Eintracht Frankfurt (fünf Punkte) ist keineswegs beruhigend.

Schon vier sieglose Spiele im Kalenderjahr 2023 wecken zudem durchaus Zweifel daran, dass die Münchnner zeitnah ihre Dominanz wiederfinden.