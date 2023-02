Cancelo: PSG vom individuellen Talent her besser als Bayern

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Beim FC Bayern sofort zum Stammspieler aufgestiegen: Joao Cancelo

Beim FC Bayern hat Winterneuzugang Joao Cancelo einen Kaltstart hingelegt. Schon fünf Einsätze hat der Portugiese in rund drei Wochen für den deutschen Rekordmeister gesammelt. Nun hat der Leihspieler von Manchester City ausführlich über die Beweggründe für seinen Wechsel und die Münchner Aussichten in der Champions League gesprochen.

Als sich Ende Januar andeutete, dass der FC Bayern Joao Cancelo ausleihen würde, trauten viele Fans ihren Augen nicht. Im Weltklasse-Team von Manchester City war der Außenverteidiger zuvor jahrelang Stammspieler gewesen, zudem galt er als einer der Lieblingsschüler von Starcoach Pep Guardiola.

Zum Jahreswechsel landete Cancelo jedoch einige Male auf der Bank, was beim WM-Teilnehmer direkt den Wunsch nach einer Luftveränderung auslöste.

"Ich denke, ein Spieler ist immer auch ein bisschen egoistisch. Jeder Spieler will sich wichtig fühlen, will spielen. Wer etwas anderes sagt, der lügt. Ein Wettkampftyp wie ich, der Titel gewinnen will, will einfach nur spielen", verriet Cancelo jetzt im Interview mit der Sportzeitung "O Jogo".

Die Entscheidung des Trainers habe er akzeptieren müssen. "Es ist so, wie Pep es gesagt hat: Ich muss spielen, um glücklich zu sein. Es geht nicht darum, meine Mitspieler abzuwerten. Aber ich dachte, ich hätte es verdient zu spielen, und er tat es nicht", fasste der 28-Jährige die Situation zusammen.

Als Stinkstiefel will er allerdings nicht dastehen: "Ich habe eine schwierige Persönlichkeit, ja, aber ich habe zu keiner Zeit Teamkollegen oder Trainer missachtet."

Zieht der FC Bayern die Kaufoption? Cancelo weiß von nichts

Beim FC Bayern fühlt sich Cancelo bislang durchaus wohl. Der erfahrene Nationalspieler lobte die "Disziplin" beim deutschen Branchenführer und bezeichnete die "Arbeitsweise im Training" als "beeindruckend".

Ob er über den Sommer hinaus in München bleiben wird, ist derweil unklar. Zwar besitzt der Bundesligist eine Kaufoption über ca. 70 Millionen Euro, diese ist laut Sportvorstand Hasan Salihamidzic für den Verein aber kaum zu stemmen.

"Ich weiß nicht, ob sie sie (die Option; Anm.d.Red.) nutzen werden oder nicht, aber während ich hier bin, werde ich mein Bestes geben", kündigte Cancelo an.

Cancelo: PSG vom individuellen Talent her besser als der FC Bayern

Zunächst steht ohnehin der sportliche Erfolg im Vordergrund. In der Bundesliga hat der FC Bayern im neuen Jahr einen großen Vorsprung verspielt, auch in der Champions League ist trotz des 1:0-Hinspiel-Erfolgs bei Paris Saint-Germain noch alles offen.

Cancelo warnte vorsichtshalber schonmal vor dem französischen Meister, der beim Wiedersehen in der Allianz Arena volles Risiko gehen dürfte.

"Bezogen auf das individuelle Talent ist PSG letztendlich das beste Team der Welt", erklärte der Außenverteidiger, der zugleich klarstellte, dass Teams wie ManCity, Bayern oder Real Madrid dennoch mithalten könnten.