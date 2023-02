Eintracht-Star Mario Götze reagiert auf Dubai-Gerüchte

Mimmo Carriero / IPA via www.imago-images.de

Eintracht-Frankfurt-Star Mario Götze ist seit 2018 mit Ann-Kathrin verheiratet

Ein Instagram-Statement von Mario Götzes Ehefrau Ann-Kathrin hatte bei Fußballfans in Deutschland für Verwunderung gesorgt. Jetzt hat der Mittelfeldstar von Eintracht Frankfurt reagiert.

Nur einen Satz benötigte Mario Götze, um beim Thema Dubai Klarheit zu schaffen. "Das ist mir neu", erklärte der 30-Jährige am Rande des Achtelfinalhinspiels der Hessen gegen die SSC Neapel lächelnd.

Damit stellte der WM-Finalheld von 2014 ein Statement seiner Ehefrau Ann-Kathrin richtig. Das Model hatte bei Instagram die Frage eines Followers, ob es nach Dubai ziehen werde, mit "100 Prozent wahr" beantwortet.

Dubai gilt derzeit als äußerst angesagter und lukrativer Standort für Social-Media-Persönlichkeiten. Aus Deutschland siedelten in den vergangenen Jahren unter anderem Sarah Harrison, Fiona Erdmann, Sami Slimani oder auch YouTube-Star Simon Desue in die Vereinigten Arabischen Emirate über.

Ab nach Dubai? Dafür läuft es bei Eintracht-Star Götze derzeit zu gut

Für Mario Götze, der seit 2018 mit Ann-Kathrin verheiratet ist - Sohnemann Rome kam 2020 zur Welt -, dürfte ein Wechsel in die Emirate zurzeit allerdings (noch) kein Thema sein. Seit seinem Wechsel von der PSV Eindhoven zu Eintracht Frankfurt läuft der frühere Hoffnungsträger von BVB und FC Bayern wieder zu Bestform auf.

Beim Champions-League-Achtelfinalisten ist Götze unter Trainer Oliver Glasner gesetzt. In 21 Bundesliga-Spielen für die Adlerträger kommt das einstige Jahrhunderttalent auf zwei Tore und zwei Vorlagen. In der Königsklasse bestritt Götze bislang sechs Partien, in denen er zwei Treffer vorbereitete. Sein Vertrag in Frankfurt läuft bis Juni 2025.

Götzes spielerisch starke Leistungen im Eintracht-Trikot veranlassten sogar Bundestrainer Hansi Flick, den Weltmeister von 2014 in den deutschen Kader für die Fußball-WM 2022 in Katar zu berufen.

Das DFB-Comeback nach fünfjähriger Absenz verlief für Götze allerdings enttäuschend. Als Ergänzungsspieler kam der 65-malige Nationalspieler nur auf zwei Einsätze. Das deutsche Team schied zum zweiten Mal nach 2018 in der Vorrunde aus.