Bericht: FC Barcelona "fühlt sich von Pavard benutzt"

IMAGO/Moritz Mueller

Benjamin Pavard flirtete offen mit einem Abschied vom FC Bayern

Mitte November 2022 goss Benjamin Pavard Öl ins um die Zukunft seiner Person ohnehin meist zumindest zart glühende Feuer der Gerüchteküche und sprach offen davon, den FC Bayern zu verlassen. In der Folge wurde vor allem der FC Barcelona immer wieder als möglicher Abnehmer ins Spiel gebracht. Bei den Katalanen soll man nun aber befürchten, nur ausgenutzt worden zu sein.

"Ich bin nicht abgeneigt, eine neue Herausforderung anzunehmen. Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Warum nicht ein neues Land, eine neue Kultur entdecken?", flirtete Benjamin Pavard Ende 2022 in einem Interview mit "L'Équipe" überraschend offen mit einem Abschied vom FC Bayern. Das "sportliche Projekt" müsse jedoch "interessant sein".

Interessant ist ein Wechsel zum FC Barcelona, über den in den vergangenen Monaten immer wieder spekuliert wurde, allemal. Unlängst berichtete der "Corriere dello Sport" allerdings von einer Kehrtwende.

Pavard stünde kurz davor, seinen Vertrag in München über den Sommer 2024 hinaus zu verlängern, der FC Bayern sei mit einem guten Angebot an den 26-jährigen Verteidiger herangetreten, so die italienische Zeitung.

Verhandlungen mit den Katalanen nur Mittel zum Zweck?

Eine Entwicklung, die beim FC Barcelona gar nicht gut ankommen soll. "Barca fühlt sich von Benjamin Pavard benutzt", urteilt "El Nacional". Die Katalanen sollen befürchten, lediglich Mittel zum Zweck für Pavard gewesen zu sein. Der Franzose habe den FC Bayern mit seinem Verhalten zum Handeln gezwungen, seine Strategie habe "perfekt funktioniert", heißt es in dem Bericht weiter.

"El Nacional" zufolge wiegt besonders schwer, dass Barcelonas Führungsriege um Präsident Joan Laporta die Entwicklung nicht hat kommen sehen. Zumal man schon Verhandlungen mit dem Weltmeister von 2018 geführt haben und sich auf einem sehr guten Weg gesehen haben soll.

Inzwischen soll man aber zur Einsicht gekommen sein, dass das Werben um Pavard aussichtslos ist, die Position des rechten Außenverteidigers weiterhin eine Baustelle in Katalonien bleibt. Sollten alle Stricke reißen, wird sich Barcelona dem Bericht zufolge übrigens einem anderen Bundesliga-Spieler zuwenden: Thomas Meunier von Borussia Dortmund.

Der Belgier steht beim BVB noch bis 2024 unter Vertrag, darf aber wohl gehen, sollte im Sommer ein Klub mit einer Ablöse wedeln. In Barcelona soll man dazu durchaus bereit sein.

Geht es nach den sport.de-Usern, sollte Barcelona Pavard besser noch nicht ganz abschreiben. In einer Umfrage mit über 30.000 Teilnehmern stimmten 67 Prozent dafür, dass der FC Bayern und sein Verteidiger getrennte Wege gehen sollten.