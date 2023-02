Torjäger Lukaku meldet sich zurück

IMAGO/Luca Castro

Romelu Lukaku erzielte Inters Siegtor gegen den FC Porto

Nach monatelanger Verletzung und Wochen scharfer Kritik war Romelu Lukaku einfach nur heilfroh.

"Ich hatte eine komplizierte Zeit. Jetzt bin ich sehr glücklich, dass ich der Mannschaft wieder zur Verfügung stehe, um unsere Ziele zu erreichen", sagte der Matchwinner von Inter Mailand nach dem 1:0 (0:0)-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Porto.

Der Belgier köpfte den Ball in einem phasenweise zähen Spiel in der 86. Minute zunächst an den Pfosten und erlöste Inter im Nachschuss. Doch ganz zufrieden war der Joker anschließend nicht: "Wir wollten 2:0 gewinnen - aber immerhin haben wir gewonnen." Für das Rückspiel am 14. März stehen die Chancen gut.

Die italienischen Gazetten lobten Lukaku entsprechend. "Big Rom ist wieder da", schrieb der "Corriere dello Sport" über den bulligen belgischen Stürmer. Für die "Gazzetta dello Sport" war er sogar "der König", der "Corriere della Sera" sah ihn als Wegweiser: "Inter findet den Ausgang aus dem Labyrinth auf den großen Schultern Lukakus."

Lukaku hatte sich im Sommer nach nur einer Saison beim FC Chelsea wieder Inter angeschlossen, in Mailand hatte er 2021 den Scudetto gewonnen. Langwierige Verletzungen allerdings bremsten ihn immer wieder aus, von der alten Glanzform war bis zum Mittwochabend wenig zu sehen. Zwei Serie-A-Tore gelangen Lukaku in elf Spielen.