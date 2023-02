Farke will mit Gladbach "punktemäßig nachlegen"

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Gladbach ist nach dem Erfolg gegen den FC Bayern optimistisch

Die Bayern-Besieger von Borussia Mönchengladbach haben nach ihrem Coup gegen den Fußball-Rekordmeister den nächsten Erfolg im Blick.

"Wir sind gewillt,, sagte Trainer Daniel Farke vor der Partie am Freitag (20:30 Uhr/DAZN) beim punktgleichen Tabellennachbarn FSV Mainz 05. Taktisch werde es "ein ganz anderes Spiel" im Vergleich zum Sieg gegen den FC Bayern (3:2).

"Wir haben gegen die Bayern eine hohe Laufbereitschaft, viel Intensität und Zweikampfstärke reingeworfen – diese Tugenden werden auch am Freitagabend wichtig sein", sagte Farke, der mit den Borussen in den vergangenen Wochen ins Mittelmaß abgerutscht war, mit einem weiteren Sieg aber womöglich eine kleine Aufholjagd Richtung Europacup-Plätze starten könnte. Nach dem 0:1 im Hinspiel sind die Gladbacher jedoch gewarnt.

"Die Mainzer sind eines der intensivsten Teams der Liga, keine andere Mannschaft hat mehr Sprints im Ballbesitz und liefert in allen läuferischen Bereichen immer extrem viel ab", sagte Farke, der den bitteren Ausfall von Mittelfeldmotor Julian Weigl (Teilruptur der Syndesmose) aus dem Bayern-Spiel verkraften muss: "Diese Art müssen wir annehmen, dagegenhalten und sehr präsent sein."

Zumal das Team von Trainer Bo Svensson immer besser in Fahrt kommt, drei Siege aus den vergangenen vier Ligaspielen stehen zu Buche. "Das waren Muss-Siege, sonst gerätst du unten rein. Ich finde, da gehören wir nicht hin", sagte der Mainzer Dominik Kohr, der angesichts der entspannteren Ausgangslage am Rosenmontag mit dem Team auch ausgiebig Fastnacht gefeiert hatte: "Um den Abstieg müssen andere Vereine kämpfen, das haben wir in den Spielen unter Beweis gestellt."