Kurios: Reis sieht Schalke in "sehr guter Ausgangsposition"

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Thomas Reis will mit dem FC Schalke endlich gewinnen

Für Tabellenschlusslicht FC Schalke 04 zählt im Kellerduell mit dem VfB Stuttgart (Samstag, 18:30 Uhr) nur ein Sieg. Im Vorfeld plagen die Knappen jedoch heftige Verletzungssorgen. Trainer Thomas Reis fordert von seinen Schützlingen dennoch einen selbstbewussten Auftritt ein.

Nach vier Nullnummern in Serie will der FC Schalke am Wochenende endlich den ersehnten Dreier einfahren, um im Kampf um den Klassenerhalt nicht den Anschluss zu verlieren.

Im Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten VfB Stuttgart fehlen den Königsblauen allerdings zahlreiche Profis. Am Donnerstag bestätigte S04-Coach Reis, dass ihm die Abwehrspieler Cedric Brunner (Nasenbeinbruch), Jere Uronen und Thomas Ouwejan (beide muskuläre Probleme) allesamt nicht zur Verfügung stehen werden.

"Die Außenverteidiger-Positionen müssen komplett neu besetzt werden", seufzte Reis, der immerhin schon Ideen im Kopf hat, wie der personelle Aderlass aufgefangen werden könnte: "Man kann überlegen, ob man auch mal die Grundordnung umstellt mit vielen Innenverteidigern."

Auch weiter vorne drückt der Schuh: Mit Soichiro Kozuki (Knöchel) und Tim Skarke (Fußprellung) fallen zwei Optionen für die offensiven Außenbahnen aus. Zumindest beim Japaner geht's aber bergauf, ergänzte Reis: "Ich hoffe, dass er nächste Woche aktiv am Training teilnehmen kann."

FC Schalke 04: Reis freut sich über Druck

Mit dem sportlichen Trend der vergangenen Wochen ist Reis derweil einverstanden, auch wenn weiterhin Luft nach oben ist. "Ich bin immer optimistisch. Wir haben uns eine sehr gute Ausgangsposition geschaffen", betonte der Übungsleiter.

Überhaupt wieder im Rennen um den Ligaverbleib zu sein, spornt ihn und seine Spieler an. "Es ist doch super, dass wir uns wieder Druck erarbeitet haben. Du musst immer Druck haben, um wach zu sein", hob Reis hervor.

Zugleich warnte er vor dem kommenden Gegner: "Der VfB wird mit breiter Brust zu uns kommen. Die Stuttgarter haben ein sehr gutes Umschaltspiel, ein sehr gutes Tempo."

Danach geht es zum nächsten Kellerduell beim VfL Bochum. "Wir haben zwei Spiele vor der Brust, die sehr wichtig sind. Wir haben die Möglichkeit, uns wieder dick ins Rennen zu bringen", erklärte Reis. Dafür werde sich "jeder zerreißen".