Union-Trainer Fischer denkt schon an den FC Bayern

Union Berlins Trainer Urs Fischer ist nach dem Europa-League-Erfolg stolz

Urs Fischer genoss den Augenblick. Weit nach Schlusspfiff feierten die Fans von Union Berlin ihren Trainer mit lautstarken Sprechchören und würdigten den zentralen Architekten des Achtelfinal-Einzugs in der Europa League.

"Ein toller Moment", sagte der Schweizer mit einem Lächeln am RTL-Mikrofon: "Logisch tut das gut." Ausgelassen war die Stimmung auf den Rängen nach dem 3:1 (2:0) in der Zwischenrunde gegen Ajax Amsterdam. Ausgelassen war sie auch in der Kabine.

Union-Trainer Fischer denkt ans Bayern-Spiel: "Bestmöglich regenerieren"

"Es geht wirklich fast nicht besser. Ich bin nicht nur stolz auf die Mannschaft, wir dürfen auf uns alle stolz sein", sagte Fischer, der Bereitschaft, Wille und Mentalität seines Teams würdigte.

Allerdings, gestand Fischer, habe man auch das nötige Spielglück gehabt. "Man kann das schon genießen, aber nicht lange", sagte er mit Blick auf das Bundesliga-Gipfeltreffen bei Rekordmeister Bayern München am Sonntag (17:30 Uhr/DAZN): "Wir müssen sehr gut mit unseren Kräften umgehen und bestmöglich regenerieren."