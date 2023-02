Darum glaubt Fährmann noch an den Klassenerhalt

IMAGO/RHR-FOTO

Ralf Fährmann ist wieder Stammtorhüter beim FC Schalke 04

Ralf Fährmann hat die Stabilität zurück zum FC Schalke 04 gebracht. Seit vier Spielen ist er zurück im Tor der Königsblauen, seit vier Spielen steht die Null. Allerdings auch vorne, was S04 weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz verharren lässt.

Obwohl seine Vorderleute selbst nur ein Tor in den letzten sieben Bundesliga-Spielen zustande brachten - und das auch noch bei der 1:6-Heimklatsche gegen RB Leipzig - ist der Torhüter weiterhin fest vom Klassenerhalt seiner Farben überzeugt.

"Klar! Natürlich ist die Aufgabe schwer, aber unsere Entwicklung stimmt. Wir treten sehr selbstbewusst für einen Tabellenachtzehnten auf und haben ein Rezept gefunden", meinte Fährmann gegenüber der "Bild" auf die Frage, ob er noch an die Rettung der Gelsenkirchener in dieser Saison glaube.

Der 34-Jährige betonte, dass mit den vier Nullnummern zuletzt vor allen Dingen der Glaube an die eigenen Qualitäten wieder gestiegen sei: "Die aktuelle Serie und unsere Fans pushen uns. Sie geben uns viel Kraft, denn sie honorieren, dass wir unser Herz auf dem Platz lassen."

FC Schalke 04: Fährmann scheut Konkurrenzkampf auch künftig nicht

Der Schlussmann war zum Rückrunden-Auftakt von Cheftrainer Thomas Reis zurück in die Anfangsformation befördert worden. Fährmann wurde damit zum Gesicht der neuen Defensivstärke des FC Schalke. Jüngst hielt er bei Union Berlin spektakulär das 0:0 fest.

"Wir verteidigen als Team insgesamt gut. Ich selbst habe nicht viel geändert, sondern versuche immer topfit zu sein und in allen Bereichen besser zu werden. Sei es fußballerisch, bei Flanken, in meiner Beweglichkeit oder im Bereich Kraft", so der gebürtige Chemnitzer, der auf Schalke noch einen laufenden Vertrag bis 2025 hat und sich weiterhin für einen Stammplatz empfehlen will.

Auch vor einem neuen Konkurrenzkampf im kommenden Sommer, unabhängig davon in welcher Spielklasse, scheut der S04-Schlussmann nicht: "Meine Einstellung dazu wird sich auch in Zukunft nicht ändern", gab Fährmann zu verstehen, der in den letzten Jahren immer wieder zwischen Startelf und Reservebank hin- und hergependelt war.