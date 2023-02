RB Leipzig droht Ausfall von DFB-Star gegen Frankfurt

IMAGO/Michael Taeger

Lukas Klostermann (r.) droht gegen Eintracht Frankfurt auszufallen

Fußball-Bundesligist RB Leipzig droht im Spiel der Champions-League-Aspiranten gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15:30 Uhr/Sky) der Ausfall von Nationalspieler Lukas Klostermann. Der 26-Jährige laboriert an leichten Adduktorenproblemen.

Bei Offensivstar Christopher Nkunku müsse man "vorsichtig sein", sagte Trainer Marco Rose: "Ich hoffe, dass wir über den Berg sind." Ob der Franzose eine Option ist, soll nach dem Abschlusstraining entschieden werden.

Die Leipziger (39 Punkte), die als Fünfter knapp vor der Eintracht (38) liegen, wollen den Rivalen "auf Distanz halten. Die Endplatzierung wird aber morgen nicht entschieden. Man braucht "einen langen Atmen", sagte Rose: "Oben ist es eng. Es wird wieder ein dickes Brett, das wir da zu bohren haben. Wir müssen eine gute Balance finden."

Über das enge Titelrennen in der Bundesliga freut sich Rose. "Das ist ja das, was man in Deutschland lange vermisst hat. Ich hoffe, dass es so bleibt. Man kennt die Bayern. Wenn sie ein Stück weit angeschossen sind, finden sie sich immer nochmal richtig", sagte Rose: "Viele Mannschaften wirken sehr stabil. Wir versuchen den Anschluss zu halten."