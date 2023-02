De Ligt gesteht Probleme beim FC Bayern ein

IMAGO/Laci Perenyi

Matthijs de Ligt will mit dem FC Bayern Platz eins verteidigen

Dem FC Bayern droht am Sonntag im Top-Spiel gegen Union Berlin (17:30 Uhr) der Verlust der Tabellenführung. Abwehr-Ass Matthijs de Ligt ist jedoch überzeugt, dass die drei Punkte am Ende in München bleiben werden - Ergebniskrise hin oder her.

Nur zwei von sechs Bundesliga-Begegnungen hat der FC Bayern im neuen Jahr gewonnen. Zu wenig für die Ansprüche beim deutschen Rekordmeister, der nur wegen der besseren Tordifferenz noch vor Borussia Dortmund und Union Berlin an der Spitze steht.

Umso bedeutsamer wäre ein Heimerfolg gegen Verfolger Union am Wochenende. "Wir wissen alle um die Wichtigkeit des Spiels. Die letzten Resultate waren nicht alle gut, das wissen wir, und umso hungriger sind wir", erklärte Innenverteidiger Matthijs de Ligt im Interview mit dem "Münchner Merkur" und der "tz".

Dem Niederländer ist die Drucksituation durchaus bewusst. "Wir wollen – und müssen – die drei Punkte in München behalten", betonte er und ergänzte, "gegen Union eine Serie starten" zu wollen.

Zugleich warnte de Ligt vor dem kommenden Gegner. "Sie spielen eine ausgezeichnete Saison: Sie sind punktgleich mit uns – das sagt alles!", stellte der Oranje-Nationalspieler klar.

FC Bayern: De Ligt fühlt sich "explosiver und besser als zuvor"

In fünf der sechs Ligaspiele seit dem Restart stand der 23 Jahre alte Neuzugang in der Anfangsformation des FC Bayern.

Die "sehr enttäuschende" WM und seine dortige Reservistenrolle habe ihn "wachgerüttelt", verriet de Ligt: "Ich musste etwas ändern, etwas Neues versuchen. Meiner Meinung nach kann es nicht der Anspruch von jemanden mit meinen Qualitäten sein, bei einer Weltmeisterschaft kein Stammspieler zu sein."

Das tat der Defensivakteur und achtete noch mehr auf seine Ernährung. Mittlerweile fühle er sich "explosiver und besser als zuvor. Das hilft mir auf dem Platz".

De Ligt war im vergangenen Sommer für rund 67 Millionen Euro von Juventus Turin nach München gewechselt.