Medien: Bundesliga-Elite heiß auf Frankreich-Juwel

Andy Diouf soll sich in Deutschland in den Fokus der Großklubs gespielt haben

Andy Diouf gilt als vielversprechendes Mittelfeldtalent. Der 19-jährige Franzose steht derzeit beim FC Basel in der Schweiz unter Vertrag, soll aber bei der versammelten Bundesliga-Elite um den FC Bayern und den BVB auf dem Zettel stehen. So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht.

Nach Informationen des Portals "footmercato" sollen "viele deutsche und englische Klubs" die Entwicklung des französischen U20-Nationalspielers, der sich in der laufenden Saison zu einer festen Größe beim 20-fachen Schweizer Meister entwickelt hat, genau beobachten.

Wettbewerbsübergreifend bestritt Diouf bereits 35 Pflichtspiele für den FC Basel in 2022/2023, trat dabei in der UEFA Conference League auch schon als zweifacher Torschütze in Erscheinung.

Mit seinen stabilen Leistungen hat sich Diouf, der im Mittelfeld sowohl auf der Achter- als auch der offensiveren Zehner-Position eingesetzt werden kann, nun bei den großen Teams in den Vordergrund gespielt. Anhand des Medienberichts könnte es entsprechend Interesse vom FC Bayern, vom BVB oder auch von RB Leipzig geben.

Andy Diouf ein Kandidat für die U23 des FC Bayern?

Laut dem Portal will der FC Basel den bisher nur ausgeliehenen Senkrechtsstarter im Sommer zunächst fest verpflichten, um ihn dann unter Umständen gewinnbringend weiterverkaufen zu können. Dioufs eigentlicher Stammverein ist Stade Rennes aus der französischen Ligue 1, bei dem er bis dato allerdings keine großen Einsatzzeiten erhalten hat.

"Andy ist sehr glücklich in der Schweiz, er blüht gut auf und bereut seinen Wechsel nicht. Der FC Basel ist ein sehr großer Verein und der perfekte Ort, um sich weiterzuentwickeln", wurde sein Berater Alfonso Stellittano jüngst zitiert.

Auch hierzulande wird längst darüber spekuliert, dass der FC Bayern bei Diouf zuschlagen und ihn zunächst für die U23-Mannschaft vorsehen könnte.