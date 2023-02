Zalazar offen wie nie: "Ich möchte auf Schalke bleiben"

IMAGO/Ralf Treese, Ralf Treese

Zalazar schwört dem FC Schalke 04 die Treue

Gute Nachrichten für den FC Schalke 04 in einer sportlich schwierigen Zeit: Rodrigo Zalazar hat vom Gelsenkirchener Klub geschwärmt und ein exzessives Treuebekenntnis abgegeben.

Nach seinem Mittelfußbruch Anfang Oktober fehlte Rodrigo Zalazar dem FC Schalke 04 in den letzten Monaten spürbar. Mittlerweile ist der Offensivmann, der seinen Klub mit einem sehenswerten Tor gegen den FC St. Pauli im letzten Jahr zum Aufstieg in die Fußball-Bundesliga schoss, zurück und hat mit den Gelsenkirchenern noch einiges vor.

Sein Comeback Ende Januar sei "wundervoll" gewesen, erklärte er gegenüber der "WAZ". "Ich hatte vorher keine Vorstellung davon, wie es wird. Ich wusste nur, dass ich hart gearbeitet hatte", blickte Zalazar zurück und fügte an: "Als ich auf den Platz gelaufen bin und alle meinen Namen gerufen haben war es, als wäre ich nie verletzt gewesen."

Mit seinen Königsblauen steckt der einst von Eintracht Frankfurt ausgeliehene und mittlerweile fest bis 2026 verpflichtete Uruguayer mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Gefragt, ob er auch in der 2. Liga für S04 spielen würde, sagte er: "An dieses Szenario denke ich nicht. Solange wir noch alles in der eigenen Hand haben, werde ich nicht an die Zweite Liga denken."

Er fokussiere sich derzeit nur auf Schalke, so der 23-Jährige weiter, der seine Treue mit warmen Worte untermauerte: "ich bin genau da, wo ich hinwollte. Ich will so lange bei diesem Verein bleiben, wie sie mich hier haben wollen."

Zalazar: Auf Schalke bin ich glücklich

Dass die SGE eine Rückkaufklausel für ihn besitzt, ist kein Thema für den offensiven Mittelfeldspieler. "Ich beschäftige mich damit nicht. Für mich ist klar: Ich möchte hier bleiben", wiederholte Zalazar seinen Treueschwur.

Er sei Eintracht Frankfurt - und hier vor allem Ben Manga und dem früheren Manager Fredi Bobic - sehr dankbar, dass sie ihm die Chance in Deutschland gegeben hätten. Aber: "Ich wiederhole mich: Ich möchte auf Schalke bleiben."

Schon früher habe er von der Bundesliga geträumt, auch die Premier League war Thema. "Aber inzwischen ist die Liga nicht mehr das Wichtigste. Es geht auch nicht ums Geld. Ich will dort sein, wo ich glücklich bin, wo ich mich wohl fühle. Und hier auf Schalke bin ich glücklich. Ich mag das sehr", führte der Nationalspieler Uruguays aus.