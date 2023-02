VfL-Keeper kündigt Karriereende an

IMAGO/Darius Simka

Lisa Weiß beendet ihre Karriere

Die viermalige Nationaltorhüterin Lisa Weiß beendet nach der laufenden Saison ihre aktive Fußball-Karriere.

Das gab die Ersatzkeeperin des deutschen Meisters VfL Wolfsburg am Samstag bekannt. Mit den Wölfinnen feierte die 35-Jährige in der vergangenen Saison ihre ersten Titelgewinne in der Bundesliga sowie im DFB-Pokal.

Die längste Zeit ihrer Laufbahn verbrachte die gebürtige Düsseldorferin von 2007 bis 2018 bei der SGS Essen.

Zwei Jahre spielte Weiß beim französischen Rekordmeister Olympique Lyon, beim englischen Erstligisten Aston Villa sammelte sie weitere Auslandserfahrung. Beim EM-Triumph der DFB-Frauen 2009 gehörte Weiß ohne Einsatz zum Kader.