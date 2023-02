Bayern-Star bei Klopp auf dem Radar

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Ryan Gravenberch kommt beim FC Bayern bislang nicht zum Zug

Seit dem Wechsel zum Bayern sucht Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch bislang vergeblich nach seiner Rolle. Andere Klubs hoffen nun, aus der misslichen Lage des Niederländer Kapital zu schlagen.

"Sport1" zufolge beobachtet allen voran der FC Liverpool den 20-Jährigen aktuell mit Interesse. Der Name des Achters sei an der Anfield Road in letzter Zeit "häufiger gefallen", berichtet Chefreporter Kerry Hau im Podcast "Die Bayern-Woche" für den TV-Sender.

Zwar hätten die Reds bislang keine aktiven Bemühungen mit Blick auf einen Transfers unternommen. Die derzeitige Situation verfolgt Liverpool aber genau. Neben dem spielerischen Scouting versuche sich der Klub von Teammanager Jürgen Klopp auch menschlich ein Bild das Nationalspielers zu machen.

Beim kriselnden FC Liverpool stellt das Mittelfeld aktuell eine große Problemzone dar. Alternde Stars wie James Milner, Fabinho oder Kapitän Jordan Henderson werden den Ansprüchen des intensiven Klopp-Fußballs nicht mehr uneingeschränkt gerecht.

Das Zentrum soll deshalb im kommenden Sommer neu aufgestellt und deutlich verjüngt werden, heißt es. Dem "Sport1"-Bericht zufolge sei BVB-Star Jude Bellingham weiterhin der Wunschspieler der Reds.

Gravenberch beim FC Bayern angeblich unzufrieden

Ein Mittelfeldspieler allein wird die Probleme des englischen Meisters von 2020 aber kaum lösen, weshalb es sich Liverpool wohl vorstellen könne, mehrere Achter zu verpflichten. Gravenberch wäre hier ein Kandidat.

Der FC Bayern hatte den hochveranlagten Mittelfeldmann erst im vergangenen Sommer für rund 18,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam an die Isar gelockt. Den Ansprüchen wurde er dort aber bislang nur bedingt gerecht.

Meist sitzt Gravenberch unter Trainer Julian Nagelsmann nur auf der Bank. Seine Chancen in der Startelf, wie zuletzt bei der 2:3-Pleite in Gladbach, konnte er ein ums andere Mal nicht nutzen.

Angeblich schiebt der Youngster inzwischen bereits Frust in München. Es heißt, er habe sich seine Position anders vorgestellt.