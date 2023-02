Hummels, Reus, Bellingham und Co.: Kehl gibt Mega-Update

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Jude Bellingham an der Seite von BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl (r.)

Am Samstag feierte Borussia Dortmund einen 1:0-Sieg bei der TSG 1899 Hoffenheim und baute damit seine perfekte Serie 2023 aus: Auch im neunten Pflichtspiel des Jahres blieb der BVB ohne Punktverlust - ein Novum in der Vereinsgeschichte der Schwarz-Gelben. Nach dem Erfolg wurde Sportdirektor Sebastian Kehl mit Fragen rund um den Kader konfrontiert.

Im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF auf die Gerüchte angesprochen, der BVB hoffe auf eine Verpflichtung des ablösefreien Duos Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt) und Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach), ließ sich Kehl allerdings keine konkreten Aussagen entlocken.

Kamada sei "sicherlich ein interessanter Spieler", es handele sich derzeit allerdings nicht um mehr "als Gerüchte". "Wenn es etwas zu berichten gibt, dann würden wir das tun", würgte Kehl ab. Auch bei Bensebaini gebe es "noch nichts zu berichten".

Zudem äußerte sich Kehl zur Situation der beiden Altstars Mats Hummels und Marco Reus, deren Vertrag im Sommer ausläuft.

"Zunächst mal möchte ich ein Loblied auf diese Beiden singen, sie haben den Verein in den letzten Jahren geprägt, tun das immer noch und geben uns nach innen und außen unheimlich viel Halt und glänzen mit Leistung auf dem Rasen", eröffnet der Ex-Kapitän des BVB.

BVB hat Hummels und Kehl viel zu verdanken

Dass der Klub Reus und Hummels viel zu verdanken habe, sich beide im fortgeschrittenen Fußballer-Alter befinden und zu den Top-Verdiener gehören, sei angesichts der Vertragsverhandlungen allerdings "keine ganz einfache Situation", gestand Kehl, der eine baldige Entscheidung erwartet.

"Ich bin sowohl mit den Spielern als auch mit den Beratern im Austausch", erklärte der 43-Jährige und ergänzte: "Ich glaube, dass wir in den nächsten Wochen zielführende Entscheidungen treffen werden. Das heißt nicht, dass wir im April oder Mai Entscheidungen treffen werden, sondern wir werden sie früher treffen." Zumal er "Planungssicherheit" und "Klarheit" mit Blick auf das Sommertransferfenster benötige.

Auch zum "Zwiespalt" in der Personalie Jude Bellingham bezog Kehl Stellung. Der 19-Jährige, der sich beim BVB rasend schnell zum Leistungsträger und europaweit begehrten Kicker mauserte, wird bei nahezu jedem Top-Klub gehandelt. Bei einem Transfer würde der BVB eine sportliche Stütze verlieren, andererseits jedoch wohl eine Ablöse jenseits der 100 Millionen Euro kassieren.

"Jude hat noch zwei Jahre Vertrag", so Kehl, der betonte, er blicke in seiner Funktion natürlich in erster Linie aus sportlicher Sicht auf die Entwicklungen rund um den jungen Engländer. Daher würde er sogar gerne mit dem Leistungsträger verlängern ("warum nicht?"), wisse aber auch, "wie das Geschäft funktioniert. Das wird irgendwann Fahrt aufnehmen und die Diskussion werden wir zum Sommer hin haben."

BVB-Boss Kehl: "Dann blutet einem das Herz"

Zumal Borussia Dortmund ein Verein sei, "der sein Geld selbst verdienen muss". Daher könne man es sich derzeit "nicht erlauben", bei ganz großen Offerten kategorisch die Tür zu schließen. "Das ist schade", denn wenn man die Star-Abgänge der letzten Jahre sieht, "dann blutet einem das Herz, denn wir haben eine Menge dafür getan, dass andere Klubs jetzt erfolgreich sind", so Kehl. "Wir werden diesen Weg trotzdem weiter so gehen müssen."

Der BVB musste in den vergangenen Jahren mit Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang, Christian Pulisic, Jadon Sancho oder Erling Haaland immer wieder absolute Topstars ziehen lassen, kassierte für diese allerdings jeweils hohe Ablösen.

Fluch und Segen zugleich, gestand Kehl ein, da im Gegenzug oftmals hohe Ablösen vom BVB gefordert würden, da andere Klubs um die hohen Einnahmen wüssten.

Abschließend wurde Kehl auch noch die konkrete Frage serviert, ob der BVB Keeper Gregor Kobel "mittelfristig an die Bayern" verliere. Auffällig dabei: Wirklich verneinen wollte und konnte Kehl dieses Szenario nicht. "Gregor hat noch Vertrag", wand sich Kehl.

Kobel befindet sich seit Wochen in überragender Form und wurde daher schon mehrfach als potenzieller Nachfolger für Manuel Neuer beim FC Bayern gehandelt. Der Vertrag des Schweizers beim BVB endet allerdings erst im Sommer 2026.