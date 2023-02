Matthäus erhöht Druck auf Nagelsmann

unknown

Lothar Matthäus traut keinem Unioner eine Karriere beim FC Bayern zu

Wenn der FC Bayern am Sonntagabend (17:30 Uhr) den 1. FC Union Berlin zum Topspiel der Fußball-Bundesliga empfängt, geht es für den deutschen Rekordmeister darum, den BVB wieder von der Tabellenspitze zu verdrängen. Glaubt man DFB-Legende Lothar Matthäus wäre die Rückkehr auf Platz eins auch Balsam für Münchens Coach Julian Nagelsmann.

"Jedes Spiel, das der FC Bayern nicht gewinnt, ist für jeden Bayern-Trainer ein Problem", hebt Matthäus im Interview mit der "Bild" vor dem Gipfel gegen Union Berlin hervor.

Mit Blick auf das wichtige Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain (08. März, 21 Uhr) glaubt Matthäus allerdings nicht, dass man an der Isar bei einem ausbleibenden Erfolgsfall direkt "ein Fass aufmachen würde". Zumal Nagelsmann Bilanz in der Königsklasse mit sieben Siegen in sieben Partien gegen teils sehr starke Gegner absolut bemerkenswert sei.

Dennoch muss Nagelsmann auch in der Bundesliga liefern. "Mit diesem top besetzten Kader muss Bayern Meister werden. Nicht kann, muss! Und in der Champions League sollte noch die eine oder andere Runde drin sein, vielleicht sogar das Finale", erhöht Matthäus den Druck.

Matthäus rechnet mit klarem Sieg des FC Bayern

Dass schon gegen Berlin ein Sieg eigentlich Pflicht ist, beruht laut Matthäus auf einem unumstößlichen Umstand: Der 61-Jährige würde keinem Akteur der Eisernen eine Karriere bei Bayern München zutrauen. "Bei allem Respekt: Ich sehe keinen einzigen bei Union, der ein Bayern-Spieler wäre", so der deutsche Rekordnationalspieler, der von einem klaren 3:0-Sieg der Münchner ausgeht.

"Union lebt total von der mannschaftlichen Geschlossenheit, von Disziplin, und davon profitiert auch jeder einzelne Spieler", erklärte Matthäus seine Meinung und fragte: "Wo war denn ein Becker vorher? Ein Trimmel, ein Khedira, ein Knoche? Alles gute Bundesliga-Spieler, nur nicht für die Ansprüche der Bayern."

Nach einer herausragenden Saison 2021/22 mit der Qualifikation für die Europa League setzt Union in der laufenden Spielzeit noch einmal einen drauf. Vor dem Vergleich mit den Bayern rangieren die Berliner punktgleich mit den Münchnern (43 Zähler) auf Rang drei. Mit einem Sieg würde man zu Spitzenreiter Borussia Dortmund (46 Zähler) aufschließen.