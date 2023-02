FC Bayern zerlegt Union Berlin im Topspiel

IMAGO/Matthias Koch

Der FC Bayern steht an der Spitze der Bundesliga

Der FC Bayern hat im engen Titelkampf mit einer beeindruckenden Machtdemonstration gegen Union Berlin die Tabellenführung erfolgreich verteidigt. Der Rekordmeister siegte souverän mit 3:0 (3:0).

Vorstandschef Oliver Kahn klatschte auf der Tribüne freudestrahlend mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic ab, auf dem Rasen umarmte Julian Nagelsmann seine erleichterten Sieger.

Der FC Bayern München hat nach einer beeindruckenden Machtdemonstration im engen Titelkampf die Tabellenführung erfolgreich verteidigt und vor den Wochen der Wahrheit für Ruhe im Verein gesorgt.

Mehr dazu: Alle Stars in der Einzelkritik

Der spielfreudige und klar überlegene Rekordmeister gewann das Topduell im Schneegestöber gegen den teils überforderten Emporkömmling Union Berlin mit 3:0 (3:0) und übernahm nach seiner Gala wieder den angestammten Spitzenplatz, den die punktgleichen Dortmunder kurzfristig übernommen hatten.

"Wir haben ein aktives Spiel gemacht. Wir hatten gute Kombinationen, waren beweglich und aggressiv. Das war ein guter erster Schritt, der wird uns nächste Woche aber nichts bringen", sagte Thomas Müller bei "DAZN".

FC Bayern macht vor der Pause alles klar

Nach der jüngsten Unruhe war der hochverdiente Erfolg im Duell der Gegensätze für den FC Bayern und Nagelsmann von enormer Bedeutung. Ein weiterer Dämpfer hätte die ohnehin angespannte Lage vor den wichtigen Wochen mit dem Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain noch einmal erheblich verschärft.

So aber sorgten Eric Maxim Choupo-Moting (31.), Kingsley Coman (40.) und Geburtstagskind Jamal Musiala (45.+1) vor 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena schon vor der Pause für klare Verhältnisse. "Rekordmann" Müller bereitete beim Comeback von Sadio Mané zwei Treffer mustergültig vor.

Union hat nach der ersten Pflichtspiel-Niederlage in diesem Jahr nun drei Punkte Rückstand auf die Münchner und den BVB. Drei Tage nach dem Europa-League-Erfolg gegen Ajax Amsterdam hatten die Berliner den bärenstarken Bayern nichts entgegenzusetzen.

Wie wichtig die Partie für die Münchner war, unterstrich auch ein Teamabend am Freitag. Auch Kahn hatte noch einmal angemahnt, die Stars müssten "zeigen, dass sie Bayern München sind".

Vier Wechsel in der Bayern-Startelf

Nagelsmann nahm nach dem 2:3 in Gladbach vier Wechsel in der Startelf vor, wobei Dayot Upamecano rotgesperrt fehlte. Müller, der gegen die Borussia schon nach 16 Minuten ausgewechselt wurde, begann wieder. Für den 33-Jährigen war es das 430. Ligaspiel für die Münchner. Er ist damit nun vor Kahn und hinter Sepp Maier (473) die Nummer zwei im Bayern-Ranking.

Und der eifrige Müller war es auch, der in der 5. Minute die erste dicke Chance hatte - im Schneetreiben aber vergab. Trotz zunächst widriger Bedingungen waren die engagierten Bayern von Beginn an hellwach und drückend überlegen.

Vor dem Union-Tor spielten sich teils turbulente Szenen ab, doch erst nach einer halben Stunde belohnten sich die Münchner nach Flanke von Coman und Kopfball von Choupo-Moting. Der Bayern-Express kam nun ins Rollen. Von den Berlinern war abgesehen von einer Chance durch Aissa Laidouni (37.) nichts zu sehen.

Die Bayern hielten den Druck auch nach der Pause aufrecht. Alphonso Davies scheiterte freistehend an Gäste-Torhüter Frederik Rönnow (48.), Müller traf den Pfosten (62.). In der 65. Minute jubelten die Zuschauer über die Einwechslung Manes. Der Topstar hatte sich Mitte November einen Sehnenriss am rechten Wadenbeinköpfchen zugezogen und nach der folgenden Operation die WM verpasst.

Mane legte Müller auch gleich eine Topchance auf, doch Rönnow reagierte stark (71.), auch Davies scheiterte erneut (86.). Bei den Gästen sorgte einzig Sheraldo Becker (58.) nach der Pause für Torgefahr.