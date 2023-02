Bellingham trotz Krise heiß auf den FC Liverpool?

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Jude Bellingham könnte den BVB womöglich bald verlassen

Im kommenden Sommer kann sich Borussia Dortmunds Mittelfeld-Ass Jude Bellingham im Falle eines Wechsels wahrscheinlich zwischen mehreren Top-Klubs entscheiden. In der Verlosung befindet sich dann womöglich auch der FC Liverpool, der sich trotz der sportlichen Krise Hoffnungen auf einen Transfer des BVB-Juwels machen darf.

Denn wie "Bild"-Fußballchef Christian Falk in einem Gastbeitrag für das Portal "CaughtOffside" berichtet, spiele die Talfahrt der Reds in Bellinghams Überlegung kaum eine Rolle. Nicht einmal das Verpassen der Champions League sei für den 19-Jährigen ein "Deal-Breaker", heißt es.

Zwar beobachte der englische Nationalspieler die Lage der Klopp-Elf in der Premier League genau. Er sei allerdings der Typ Spieler, "der nur zu gerne zu einem Klub wechseln würde, wo er das Blatt wenden könnte", so Falk.

In Liverpool wäre genau das der Fall. Diese Aussicht und die Tatsache, dass man dort wohl ein Team um ihn herum aufbauen würde, seien sehr verlockende Argumente für einen Wechsel an die Anfield Road. Deshalb sei der Klub für Bellingham dem Bericht zufolge weiter eine spannende Option.

BVB will um Bellingham kämpfen

Neben Liverpool wurden in den letzten Monaten insbesondere Manchester City, der FC Chelsea und Real Madrid als mögliche Ziele des Achters genannt.

Noch kämpft der BVB allerdings darum, seinen Leistungsträger über den Sommer hinaus in Dortmund zu halten. Sportdirektor Sebastian Kehl beteuerte am Samstag im "Aktuellen Sportstudio" des "ZDF" erneut diese Absicht.

Er blicke in seiner Funktion natürlich in erster Linie aus sportlicher Sicht auf die Entwicklungen rund um den jungen Engländer, so Kehl. Daher würde er sogar gerne mit dem Leistungsträger verlängern.

Er wisse aber auch, "wie das Geschäft funktioniert. Das wird irgendwann Fahrt aufnehmen und die Diskussion werden wir zum Sommer hin haben."

Im Falle eines Transfer winkt dem BVB angeblich eine Ablösesumme von rund 120 Millionen Euro.