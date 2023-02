PSG-Star fehlt gegen Bayern - Mbappé ballert sich warm

IMAGO/Norbert Scanella

Presnel Kimpembe fällt gegen den FC Bayern aus

Knapp eineinhalb Wochen vor dem wichtigen Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Bayern (08. März) hat Paris Saint-Germain in der heimischen Ligue 1 dank seiner Superstars Kylian Mbappé und Lionel Messi den nächsten Schritt in Richtung Titelverteidigung gemacht. Den Sieg bezahlen die Mannen aus der Stadt der Liebe allerdings teuer.

PSG setzte sich am Sonntag im Spitzenspiel der Ligue 1 mit 3:0 (2:0) bei Olympique Marseille durch und baute den Vorsprung auf den ersten Verfolger auf satte acht Punkte aus. Noch bevor Kylian Mbappé (25./55.) und Lionel Messi (29.) den Torreigen eröffnen konnten, musste der französische Topklub allerdings einen herben Rückschlag verkraften.

Innenverteidiger Presnel Kimpembe verletzte sich in der Anfangsphase der Partie ohne gegnerisches Einwirken. In der 16. Minute musste der 27-Jährige schließlich mit einer Trage vom Feld befördert werden.

Der französische Nationalspieler, der ohnehin eine Horrorsaison erlebt und schon 21 Pflichtspiele verpasste, war erst Anfang Februar in den Spielbetrieb zurückgekehrt. Beim 0:1 gegen den FC Bayern stand er 45 Minuten auf dem Rasen.

Am frühen Montagmorgen bestätigte PSG, was man bei Ansicht der Bilder schon befürchten musste: Der Weltmeister von 2018 hat sich die rechte Achillessehne gerissen und wird in den kommenden Tagen operiert.

Kimpembe wird somit im Rückspiel in München nicht zur Verfügung stehe. Ob das Eigengewächs in dieser Saison überhaupt noch einmal mitwirken kann, ist fraglich.

Der FC Bayern sollte gewarnt sein

Dafür dürfte PSG beim Gastspiel in Bayern, anders als im Hinspiel, von Beginn an auf die Dienste von Superstar Mbappé setzen können. Ein Umstand, der dem deutschen Rekordmeister durchaus Kopfzerbrechen bereiten sollte. Das untermauert die Leistung des Offensivspielers gegen Marseille.

Messi und Mbappé legten sich die Tore des Abends gegenseitig auf und präsentierten sich eineinhalb Wochen vor dem Achtelfinal-Rückspiel in Topform: Erst traf Mbappé (25.) nach Vorarbeit von Messi, dann Messi (29.) nach Zuspiel von Mbappé - und nach der Pause wieder Mbappe (55.) nach einem Chipball des Weltmeisters.

Es waren die Treffer 199 und 200 des Franzosen im PSG-Trikot, Mbappé stellte damit den Rekord von Klubikone Edinson Cavani ein.