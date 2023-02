Bayern-Fans kritisieren Hoeneß für Aussagen

IMAGO/Bernd Elmenthaler

Uli Hoeneß ist Ex-Präsident des FC Bayern

Ein Teil der Fans des FC Bayern hat den ehemaligen Klubchef Uli Hoeneß im Rahmen des Bundesliga-Spitzenspiels gegen Union Berlin (3:0) für dessen Aussagen zur 50+1-Regel kritisiert.

"Wenn jeder für sich entscheidet, ist noch lange nicht jedem geholfen, Uli! 50+1 bleibt unverhandelbar", stand auf einem Transparent, das während des Spiels am Sonntagabend in der Südkurve zu sehen war.

Ex-Vereinspräsident Hoeneß hatte zuletzt mit Aussagen zur sogenannten 50+1-Regel in der Bundesliga aufhorchen lassen.

"Wir wären total dafür, dass die 50+1-Regel fällt, weil wir international total ins Hintertreffen geraten", sagte das langjährige Gesicht des FC Bayern kürzlich bei einer Talkveranstaltung der "Neuen Presse" in Hannover.

"Man muss Sorgen haben, dass aus dem Nahen Osten in den nächsten ein, zwei Jahren noch einige Vereine aufgekauft werden", so Hoeneß.

FC Bayern: Uli Hoeneß mahnt wegen "Geldflut"

Münchens Cheftrainer Julian Nagelsmann hatte sich zuletzt auf einer Pressekonferenz ebenfalls zur Debatte geäußert. "Wir müssen uns in Deutschland schon Gedanken machen, was die Wettbewerbsfähigkeit in Europa angeht. Wir sind nicht perfekt aufgestellt im Verhältnis zu PSG, Chelsea oder City", meinte der 35-Jährige.

Durch die 50+1-Regel werden in Deutschland Vereins-Übernahmen durch schwerreiche Investoren verhindert. "Es wird die Aufgabe sein, Mittel und Wege zu finden, um die immer größer werdende Geldflut aus dem Nahen Osten einigermaßen im Griff zu behalten", mahnte Hoeneß.

Noch kann der FC Bayern international mit den ganz großen Vereinen mithalten. In der Champions League duellieren sich die Münchner derzeit mit Paris Saint-Germain um den Einzug in das Viertelfinale. Das Hinspiel in der französischen Hauptstadt konnte der FC Bayern mit 1:0 gewinnen. Das zweite Aufeinandertreffen erfolgt am 8. März (21 Uhr) in München.