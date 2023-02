Disziplin-Problem beim FC Bayern? Salihamidzic reagiert

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Hasan Salihamidzic leitet die Geschicke beim FC Bayern

Der FC Bayern ist zurück in der Erfolgsspur. Durch den souveränen Sieg im Bundesliga-Topspiel gegen Union Berlin dürfte an der Säbener Straße wieder etwas Ruhe einkehren. Unter der Woche hatte Ex-Profi Dietmar Hamann einigen Stars ein Disziplin-Problem attestiert. Sportvorstand Hasan Salihamidzic will die Debatte nicht überbewerten.

"Ich beschäftige mich mit sowas zehn Minuten vor so einem wichtigen Spiel nicht", sagte der 46-Jährige am Rande des Bundesliga-Duells zwischen dem FC Bayern und Union Berlin (3:0) bei "DAZN".

"Die Bayern haben ein Disziplin-Problem", hatte Dietmar Hamann zuvor in seiner Kolumne "Sky"-Kolumne bemängelt.

"[Manuel] Neuer fährt Ski im Risiko-Gebiet, [Serge] Gnabry fliegt zur Modenschau, [Leroy] Sané macht sich nichts aus Pünktlichkeit und seit letzter Woche ist der Trainer auch in diesem illustren Kreis der Disziplinlosen", lautete das harte Urteil. Hamann spielte dabei auch auf den verbalen Aussetzer von Julian Nagelsmann nach der Pleite gegen Borussia Mönchengladbach (2:3) an.

"Was Didi Hamann sagt: Er ist auch Experte und er muss natürlich die Themen spielen, aber das haben wir alles intern geklärt. Macht euch darüber keine Sorgen", reagierte Salihamidzic auf die Kritik.

FC Bayern verschafft sich Ruhe

Mit dem 3:0-Erfolg gegen Union Berlin hat sich der FC Bayern erst einmal etwas Ruhe verschafft.

"Die Art und Weise ist ein Gradmesser für uns selber. Wir haben neun oder zehn hundertprozentige Chancen herausgespielt. Und das gegen eine Mannschaft, die normalerweise nicht viel zulässt. Wir wollten unterstreichen, was unser Anspruch ist", sagte Nagelsmann nach der Partie.

Mit 46 Punkten thront der FC Bayern weiterhin an der Tabellenspitze der Bundesliga. Borussia Dortmund (ebenfalls 46 Punkte) ist den Münchnern aber dicht auf den Fersen. Dahinter folgen Union Berlin (43), RB Leipzig (42), der SC Freiburg (41) sowie Eintracht Frankfurt (38).