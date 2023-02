AC Mailand siegt bei Ibrahimovic-Comeback

IMAGO/Jonathan Moscrop

Zlatan Ibrahimovic ist zurück auf dem Platz

Fußball-Superstar Zlatan Ibrahimovic ist nach neunmonatiger Verletzungspause auf den Rasen zurückgekehrt.

Der Ausnahmestürmer des AC Mailand wurde am Sonntagabend beim 2:0 (1:0) gegen Atalanta Bergamo in der 74. Minute für Olivier Giroud eingewechselt und von den Milan-Fans mit lautem Jubel in San Siro begrüßt.

Der 41-jährige Schwede hatte sich Ende Mai, kurz nach dem Gewinn des Scudetto, operieren lassen. Der Eingriff sollte das linke Knie, das dem Angreifer am Ende der Vorsaison große Probleme bereitet hatte, stabilisieren.

Während seiner Auszeit hatte Ibrahimovic im vergangenen Sommer seinen Vertrag bis Juni 2023 verlängert. Wie seine Zukunft nach der Saison aussieht, ist unklar. Der Offensivspieler ist seit dem 9. Januar 2022 ohne Tor in einem Pflichtspiel.