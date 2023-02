Das planen FC Bayern, BVB, FC Schalke 04 und Co.

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Diese Transfers planen FC Bayern, BVB, FC Schalke 04 und Co.

Die Gerüchteküche im Profi-Fußball köchelt wie gewohnt munter. Zahlreiche Spekulationen über künftige Transfer-Deals kursieren.

Was planen FC Bayern, BVB, FC Schalke 04 und Co.? Welche Entwicklungen gibt es in Bundesliga, Premier League, La Liga oder Serie A? Welche Wechsel könnten im Winter-Transferfenster über die Bühne gehen?

Alle News und die heißesten Gerüchte gibt es im Transfer-Ticker von sport.de.

+++ 27.02.2023, 07:12 Uhr: FC Bayern beobachtet Monaco-Profi +++

Der FC Bayern liebäugelt nach wie vor mit einer Verpflichtung von Abwehrspieler Axel Disasi. Nachdem der 24-Jährige bereits im Anschluss an die WM mit einem Wechsel nach München in Verbindung gebracht wurde, berichtet "Telefoot" nun, dass der Rekordmeister neben Manchester United und Paris Saint-Germain weiterhin einer der Klubs ist, die über einen Kauf des Innenverteidigers nachdenken.

+++ 26.02.2023, 22:25 Uhr: Bundesliga-Star in der Premier League begehrt +++

Rani Khedira ist bei Union Berlin eine feste Größe im Mittelfeld. Laut dem Portal "90min" steht der 29-Jährige im Fokus mehrerer Premier-League-Klubs. Unter den Vereinen soll sich unter anderem der FC Liverpool sowie Tottenham Hotspur befinden.

+++ 26.02.2023, 15:56 Uhr: Barca macht Jagd auf BVB-Juwel +++

In der BVB-Jugend wandelt Paris Brunner mit sensationellen Tor-Quoten aktuell auf den Spuren von Youssoufa Moukoko. Das ist wohl auch dem FC Barcelona nicht verborgen geblieben. Dem spanischen Journalisten Josep Capdevila zufolge beobachtet Barca den 17-jährigen Angreifer derzeit intensiv. In Katalonien soll man sehr angetan vom Youngster sein.

+++ 25.02.2023, 12:57 Uhr: Liverpool beobachtet Bayern-Star +++

Was läuft zwischen dem FC Liverpool und Ryan Gravenberch? Laut "Sport1" beobachten die Reds die Situation des Mittelfeldspielers. Der 20-Jährige sei eine Option für den bevorstehenden Umbruch im Sommer, heißt es. Allerdings plant der FC Bayern offenbar weiterhin fest mit dem Niederländer.

+++ 24.02.2023, 10:12 Uhr: Gladbach will BVB-Star nicht zurück +++

Dass Mahmoud Dahoud den BVB im Sommer verlassen wird, ist beschlossene Sache. Wohin es den Mittelfeldspieler zur kommenden Saison ziehen wird, ist hingegen völlig offen. Von der "WAZ" war gar eine Rückkehr zu Borussia Mönchengladbach ins Spiel gebracht worden. Doch laut "Rheinischer Post" ist an den Gerüchten nichts dran. Demnach zeigen die Fohlen kein Interesse an einer Rückholaktion.

+++ 22.02.2023, 10:04 Uhr: Nagelsmann als Klopp-Nachfolger gehandelt +++

Mit dem FC Liverpool erlebt Jürgen Klopp eine Horror-Saison. Die Position des Ex-BVB-Trainers ist längst nicht mehr unumstritten. Auf der Suche nach einem potentiellen Nachfolger sollen die Reds nun Julian Nagelsmann ins Visier genommen haben. Das berichtet das Portal "CaughtOffside". Demnach könnte sich auch der Bayern-Trainer selbst vorstellen, die "Chance auf die Premier League zu ergreifen."

+++ 21.02.2023, 14:22 Uhr: PSG hat Bundesliga-Trio auf dem Zettel +++

Laut "LÉquipe" ist Paris Saint-Germain an gleich drei Bundesliga-Stars interessiert. Auf der Wunschliste der Franzosen stehen demnach die Gladbacher Manu Koné und Marcus Thuram. Dazu kommt mit Torjäger Randal Kolo Muani ein Profi von Eintracht Frankfurt, heißt es in dem Bericht der französischen Sportzeitung.

+++ 21.02.2023, 09:56 Uhr: FC Bayern will Chelsea-Star +++

Im Winter stand Hakim Ziyech angeblich kurz vor einem Wechsel vom FC Chelsea zu PSG. Da der Transfer in der letzten Sekunde scheiterte, will der französische Meister im Sommer erneut versuchen den Marokkaner nach Paris zu lotsen. Dann droht allerdings namhafte Konkurrenz: Laut "fichajes.net" soll der FC Bayern ebenfalls an einer Verpflichtung des Offensivspielers arbeiten.