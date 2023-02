BVB droht offenbar Hängepartie bei Julian Brandt

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Julian Brandt steht noch bis 2024 beim BVB unter Vertrag

Bei Borussia Dortmund befindet sich Julian Brandt seit Wochen in absoluter Gala-Form. Der BVB würde den Vertrag des 26-Jährigen gerne verlängern. Eine zeitnahe Entscheidung ist aber angeblich nicht in Sicht.

Auch am Wochenende beim 1:0-Sieg gegen 1899 Hoffenheim war Julian Brandt wieder ein Unterschiedsspieler für Borussia Dortmund.

Nicht nur das entscheidende Tor erzielte der frühere Leverkusener, er spulte auch 11,7 Kilometer Laufleistung ab - mehr als jeder andere BVB-Profi. Mehr als 90 Prozent seiner 52 Pässe brachte Brandt zum Mitspieler, hinzu kamen 80 Ballkontakte sowie 21 geführte Zweikämpfe.

Seit Wochen gehört Brandt, zuvor lange und immer wieder ein Sorgenkind beim BVB, zu den stärksten Borussen. "Nennen Sie mir europaweit aktuell einen besseren Fußballer", adelte Reporter-Legende Marcel Reif den 39-maligen Nationalspieler zuletzt bei "Bild-TV".

Julian Brandt mit "Riesenschritt" beim BVB

Teamkollege Nico Schlotterbeck bescheinigte Brandt eine "herausragende Saison" und ergänzte: "Was er vorne zuläuft. Welche Wege er geht. Er hat sich defensiv brutal weiterentwickelt. Er hält fast jeden Ball. Und erarbeitet sich Tore."

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl erklärte gegenüber "Bild", Brandt habe einen "Riesenschritt nach vorne gemacht".

Den Nachfolger von Michael Zorc setzen Brandts herausragende Leistungen durchaus unter Zugzwang. 2024 läuft der Vertrag des Mittelfeldspielers aus.

"Die Vertragssituation ist mir natürlich bekannt, und das Thema gehen wir sehr positiv und unaufgeregt an", ließ sich Kehl bezüglich der Pläne mit Brandt nicht in die Karten schauen.

BVB: "Keine schnelle Entscheidung" bei Julian Brandt?

Laut "Bild" ist jedoch intern klar, dass der BVB den Kontrakt des gebürtigen Bremers gerne vorzeitig verlängern würde. Die knifflige Entscheidung, ihn im Sommer entweder zu verkaufen oder mit Brandt in sein letztes Vertragsjahr zu gehen, würde der Klub damit umschiffen.

Allerdings: Ein Selbstläufer soll Brandts Verlängerung dem Bericht zufolge nicht sein. Es sei "keine schnelle Entscheidung" in Sicht, schreibt das Boulevard-Blatt.

Neben der offenen Zukunft von Jude Bellingham, Mats Hummels und Marco Reus droht Kehl und Co. demnach also ein weiteres Personalthema, das in den kommenden Wochen die Schlagzeilen rund um den BVB füllen dürfte.