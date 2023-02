Ex-BVB-Star schwärmt: FC Bayern hat "Statement gesetzt"

IMAGO/Sammy Minkoff

Der FC Bayern hat den Angriff des BVB zunächst abgewehrt

Durch den ebenso klaren wie verdienten 3:0-Erfolg gegen Verfolger Union Berlin hat der FC Bayern am Sonntagabend ein Ausrufezeichen gesetzt und die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga vom BVB zurückerobert. Der frühere Dortmunder Sergej Barbarez war von der Leistung des Rekordmeisters beeindruckt, glaubt aber dennoch an ein spannendes Titelrennen.

Für einen Tag thronte in der Bundesliga tatsächlich mal eine andere Mannschaft an der Spitze als der FC Bayern. Nach dem 1:0-Arbeitssieg in Hoffenheim schickte sich der BVB an, die Münchner als Primus abzulösen, die Antwort des deutschen Branchenführers folgte jedoch prompt.

Beim 3:0-Heimsieg gegen Union Berlin ließ das Team von Trainer Julian Nagelsmann überhaupt nichts anbrennen und schob sich wieder an der Borussia vorbei.

"Der FC Bayern hat am Sonntag das geliefert, was er eigentlich immer liefert, wenn der Druck steigt: Er hat das Spitzenspiel gegen den 1. FC Union nicht nur gewonnen, sondern den Anlass auch genutzt, ein echtes Statement zu setzen", hob der frühere Bundesliga-Torjäger Sergej Barbarez in seiner "kicker"-Kolumne hervor.

Es sei nun einmal "traditionell" die Stärke des Rekordmeisters, "dann da zu sein, wenn es zählt", ergänzte der Bosnier, für den der FCB in der Form des vergangenen Wochenendes "der Top-Favorit auf die Meisterschaft" ist.

"Echter Titelkampf" zwischen FC Bayern und BVB?

Nichtsdestotrotz hat Barbarez "Hoffnung auf einen echten Titelkampf" zwischen FC Bayern und BVB. Der frühere Dortmunder erkennt bei seinem Ex-Verein eine wichtige Entwicklung.

"Borussia Dortmund ist an diesem 22. Spieltag etwas durchaus Bemerkenswertes gelungen: ein Pflichtsieg bei einem Abstiegskandidaten. In Hoffenheim gab es genau jene Konstellation, in der der BVB in der jüngeren Vergangenheit so oft gestolpert ist: in Sicherheit gewogen von den Problemen des Gegners und der eigenen Siegesserie", verdeutlichte der 51-Jährige.

Barbarez ging sogar noch weiter: "In dieser Situation endlich mal einen glanzlosen Sieg eingefahren zu haben, verändert etwas in den Köpfen, vermittelt das Gefühl, das die Bayern haben: Wir sind da, wenn es drauf ankommt. Der nächste Schritt muss sein, dass die Borussia Konstanz reinbekommt."