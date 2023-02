Ter Stegen spricht über mögliches Gladbach-Comeback

IMAGO/Jose Breton

Marc-André ter Stegen (l.) ist immer noch eng mit Ex-Klub Gladbac verbunden

Kehrt der ehemalige Gladbach-Keeper Marc-André ter Stegen nach seiner Zeit beim FC Barcelona noch einmal in seine alte Heimat zurück? Der 30-Jährige hat nun jedenfalls Andeutungen gemacht, dass es ein Comeback bei Borussia Mönchengladbach geben könnte. Möglicherweise aber in anderer Form.

Marc-André ter Stegen gehört derzeit zu den besten Torhütern der Welt. Sein Handwerkszeug lernte der bereits seit Sommer 2014 für den FC Barcelona spielende Keeper in der Jugend von Borussia Mönchengladbach, wo er später auch sein Profi-Debüt feierte und zum Top-Torwart reifte, bevor er für zwölf Millionen Euro zu Barca wechselte.

Dort ist ter Stegen noch bis 2025 gebunden. Und geht es nach dem deutschen Nationaltorhüter, dann dürfte das Abenteuer in Spanien noch ein paar weitere Jahre andauern. Gibt es dennoch irgendwann ein Comeback in seiner Geburtsstadt?

"Ich glaube nicht, dass sie mich mit 40 noch haben wollen ...", sagte ter Stegen mit einem Lachen auf eine entsprechende Frage des "kicker" und füge an: "Wobei: Pepe Reyna spielt in diesem Alter auch noch auf einem sehr hohen Niveau! Warum also nicht?"

Danach versuchte sich der 30-Jährige noch an einer etwas ernster gemeinten Antwort. "Gladbach ist sehr, sehr besonders für mich. Ich habe nach wie vor viele Kontakte zu den Menschen im Klub", sagte der DFB-Keeper und verriet: "Ab und zu wird da auch mal gescherzt, dass wir uns noch mal wiedersehen. In welcher Funktion auch immer."

Mehr dazu: Ter Stegen sendet Kampfansage an Neuer

Derzeit ist ter Stegens voller Fokus aber auf den FC Barcelona gerichtet, mit dem er deutlich vor Real Madrid La Liga anführt. Sieben Punkte Vorsprung sind es derzeit, die Saison soll mit dem Titel beendet werden. Es wäre das fünfte Meisterstück des Torwarts mit den Katalanen.

Ter Stegen: Neun Jahre bei Barca sind Beweis genug ...

Weitere könnten hinzukommen, falls er seinen Vertrag über 2025 hinaus ausdehnt. Bis dahin ist es aber noch ein gewisser Weg.

"Das kommt auf viele Faktoren an, etwa auf meine Gesundheit und meine Leistungen. Aber ich fühle mich hier sehr wohl. Die neun Jahre bei Barca sollten Beweis genug dafür sein, wie viel mir dieser Klub bedeutet", sagte ter Stegen.

Er freue sich auf die Zukunft und die Entwicklung des Vereins. "Denn ich bin überzeugt, dass uns unser eingeschlagener Weg wieder dorthin führen wird, wo wir vor einigen Jahren bereits waren: in eine Position, in der wir Titel gewinnen."