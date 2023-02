Effenberg watscht Fährmann ab: "Kein guter Torwart"

IMAGO/RHR-FOTO

Ralf Fährmann (M.) patzte im Tor des FC Schalke 04 böse

Durch den 2:1-Erfolg gegen den VfB Stuttgart schöpft der FC Schalke 04 im Abstiegskampf neue Hoffnung. Einziger Wermutstropfen war der üble Patzer von Knappen-Keeper Ralf Fährmann beim Anschlusstreffer der Gäste, die plötzlich wieder Hoffnung schöpften. Grund genug für Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg, Generalkritik am Schlussmann zu üben.

Selbst gestandene Männer wie Ralf Fährmann begannen am Samstagabend in der Veltins-Arena zu schluchzen. "Das ist Schalke, das geht unter die Haut und gibt dir Kraft, Tiefen zu überstehen", erklärte der 34-Jährige, der die Partie gegen Stuttgart mit einem heftigen Blackout bei Borna Sosas Anschlusstor (63.) noch einmal unnötig spannend gemacht hatte, mit Tränen in den Augen.

Vorwürfe machen wollte dem Routinier nach Spielschluss keiner, zu groß war die Erleichterung nach dem überlebenswichtigen Dreier gegen den VfB.

Außerhalb Gelsenkirchens wurde Fährmanns Fauxpas allerdings deutlich kritischer bewertet. Im "Doppelpass" bei "Sport1" stimmte Stefan Effenberg gar einen Abgesang auf den Schalker Unglücksraben an.

"Er ist kein sonderlich guter Torwart, aber das ist ein anderes Thema", fällte der ehemalige deutsche Nationalspieler ein vernichtendes Urteil.

Effenberg attackiert Kaderplaner des FC Schalke 04

Damit war Effenberg noch lange nicht fertig. "Ich verfolge ihn schon lange Zeit. Ich sage, dass Ralf Fährmann kein guter Torwart ist. Da sind sie dort auch nicht gut aufgestellt", nahm der 54-Jährige auch die Kaderplaner der Königsblauen ins Visier und ergänzte: "Ein guter Torwart ist nicht nur oben in der Tabelle wichtig, sondern auch im Abstiegskampf."

Fährmann war erst am 18. Spieltag in den Schalker Kasten zurückgekehrt, nachdem Konkurrent Alexander Schwolow mehrfach unglücklich ausgesehen hatte.

"Hinten raus wird die Entscheidung sein, wer der bessere Torwart ist. Der Trainer steht aber irgendwann unter Druck, wenn du vorher 45 Tore mit Schwolow kassierst", so Effenberg. Nur deshalb sei die Wahl letztlich auf "Okay-Torwart" Fährmann gefallen.