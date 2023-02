Medien: Barca heiß auf Mega-Talent des BVB

IMAGO/Patrick Ahlborn

Droht dem BVB ein Abgang von Mega-Talent Paris Brunner?

22 Treffer in 23 Pflichtspielen erzielte Paris Brunner in der laufenden Saison für die U17 und U19 von Borussia Dortmund. Diese Fabel-Quote des 17 Jahre alten deutschen Junioren-Nationalspielers ist offenbar auch dem FC Barcelona nicht entgangen. Doch der BVB soll einen klaren Plan bei seinem Mega-Talent verfolgen.

Mit Paris Brunner hat Borussia Dortmund nach Youssoufa Moukoko allem Anschein nach das nächste große Stürmer-Talent in seinen Reihen. Der 2020 vom VfL Bochum verpflichtete Deutsch-Kongolese geht aktuell für die U19 des BVB auf Torejagd, kam aber bis September auch noch in der U17 zum Einsatz.

Seine beeindruckende Quote: 22 Treffer in 23 Einsätzen in der A-Junioren Bundesliga West, der B-Junioren Bundesliga West, der Youth League sowie dem DFB-Pokal der Junioren.

Glaubt man dem Journalisten Josep Capdevila, haben sich Brunners Leistungen bis nach Spanien, genauer gesagt zum FC Barcelona herumgesprochen.

Demnach habe Barca Brunner bereits seit mehreren Jahren auf dem Zettel und verfolge seine Entwicklung aufmerksam. Die Scouting-Berichte, die in Katalonien über das BVB-Juwel eingetroffen sind, sollen sehr positiv ausfallen.

BVB angeblich nicht gesprächsbereit bei Paris Brunner

Tatsächlich bringt Brunner alles mit, was es für eine große Karriere auf seiner Position braucht. Mit seinen 1,86 Meter Körpergröße ist der 17-Jährige physisch sehr stark.

Auch mental sticht Brunner im Vergleich zu vielen Alterskollegen heraus. "Paris ist ein sehr reflektierter Spieler. Er weiß, wohin er will und was er dafür investieren muss", schwärmte U17-Nationaltrainer Christian Wück zuletzt gegenüber "Spox" und "Goal".

Dass der BVB den umworbenen Youngster tatsächlich in Richtung La Liga ziehen lässt, scheint vorerst unwahrscheinlich. Der Revierklub habe kein Interesse daran, Brunner abzugeben, berichtet "Sport Bild".