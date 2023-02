Für 20 Millionen? RB Leipzig bestätigt "Spitzen-Transfer"

IMAGO/GEPA pictures/ Mathias Mandl

Nicolas Seiwald wechselt zu RB Leipzig

Seit Tagen wird bereits lautstark darüber spekuliert, dass sich RB Leipzig einmal mehr bei Schwesterklub RB Salzburg bedient. In den Fokus der Sachsen soll der 21-Jährige Nicolas Seiwald geraten sein. Am Montag bestätigten die Klubs nun den Transfer des österreichischen Nationalspielers, für den Leipzig angeblich eine Stange Geld auf den Tisch geblättert hat.

"Spitzen-Transfer für die neue Saison gesichert!", beginnt die offizielle Meldung, mit der RB Leipzig die Verpflichtung von Nicolas Seiwald von RB Salzburg bestätigt.

Der Mittelffeldspieler stößt am 01. Juli zum Bundesligisten, wo er einen Vertrag bis Ende Juni 2028 unterzeichnet hat. Medienberichten zufolge machte Leipzig von einer Ausstiegsklausel Gebrauch, die etwa bei 20 Millionen Euro liegen soll. Seiwald stand ursprünglich noch bis Ende Juni 2026 in Salzburg unter Vertrag.

"Wir sind extrem froh darüber, dass wir Nicolas Seiwald im Sommer als Neuzugang in Leipzig begrüßen können", kommentiert Leipzigs Geschäftsführer Sport, Max Eberl, den Deal auf "rbleipzig.com". "Nici ist ein zweikampfstarker Box-To-Box-Spieler, der in den letzten Jahren eine großartige Entwicklung genommen hat. Trotz seiner erst 21 Jahre konnte er bereits viel Erfahrung im Herrenbereich sammeln und auch auf höchstem Niveau in der Champions League auf sich aufmerksam machen."

Seiwald wurde in der Jugend von RB Salzburg ausgebildet, meisterte in der Mozartstadt den Sprung zum Profi und bestritt bislang 95 Pflichtspiele (3 Tore/14 Vorlagen) für die Profis der Salzburger. Allein 2022/23 absolvierte der zehnmalige ÖFB-Nationalspieler 30 Partien (2 Tore/2 Vorlagen).

Neuzugang von RB Leipzig "ein Laimer in Jung und Unverbraucht"

"Ich habe eigentlich mein ganzes bisheriges fußballerisches Leben bei Salzburg verbracht. Seit der U9 bin ich hier. Es waren 13 fantastische Jahre, die ich bei Salzburg erleben durfte. Ich werde jeden Tag bis Saisonende hier genießen und weiter Vollgas geben. Mein klares Ziel ist es, mich mit dem Meistertitel aus Salzburg zu verabschieden. Und dann freue ich mich sehr, auf die neue Herausforderung bei einem großartigen Klub. Das wird ein ganz wichtiger Schritt in meiner Karriere, auf den ich mich sehr freue", bezog Seiwald zu seinem Schritt Stellung.

Der Deal ist auch ein klarer Fingerzeig in Richtung der Zukunft von Konrad Laimer. Der Vertrag des Mittelfeldspielers, der bereits 2017 von Salzburg nach Leipzig wechselte, läuft im Sommer aus, seit Monaten wird darüber berichtet, dass sich der 25-Jährige dann dem FC Bayern anschließen wird.

Mit Seiwald hat Leipzig wohl schon einen Ersatz verpflichtet. Seiwald sei "ein Laimer in Jung und Unverbraucht", urteilt die "Leipziger Volkszeitung" über den Neuzugang.