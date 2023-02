Medien: Wirtz spielt "Hauptrolle" in Bayerns Plänen

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring

Florian Wirtz wird beim FC Bayern gehandelt

Florian Wirtz gehört ohne Frage zu den größten Talenten des deutschen Fußballs. Ein Umstand, den der Youngster regelmäßig im Trikot von Bayer Leverkusen untermauert. Kein Wunder, dass die absoluten Top-Klubs längst ein Auge auf Wirtz geworfen haben sollen.

Mit gerade einmal 19 Jahren weist die Vita von Florian Wirtz bereits die beeindruckende Bilanz von 87 Pflichtspielen, 21 Toren und 26 Assists für Bayer Leverkusen auf. Wie herausragend das Talent des DFB-Juwels ist, untermauert zudem die Art und Weise, wie sich Wirtz präsentiert, seitdem er Ende Januar nach einer knapp einjährigen Auszeit infolge eines Kreuzbandrisses auf den Rasen zurückkehrte: In den neun Partien, die Wirtz seit seiner Verletzungsauszeit bestritt, erzielte er zwei Treffer und bereitete vier Tore vor.

Zahlen, die spanischen Medienberichten zufolge Real Madrid und den FC Barcelona auf den Plan gerufen haben sollen. Die beiden LaLiga-Schwergewichte sollen großes Interesse an einer Verpflichtung des Gewinners der goldenen Fritz-Walter-Medaille 2020 haben, berichtete zum Beispiel "fichajes.net".

Dem Portal zufolge wird sich der Weg zu einem Deal allerdings sehr steinig gestalten: Bayer Leverkusen werde "mit Klauen und Zähnen" um sein Top-Talent fighten, lautet das Urteil.

FC Bayern ist angeblich ebenfalls interessiert

Außerdem sollen Real und Barca mit ihrem Interesse nicht allein dastehen. Konkret wird auch der deutsche Rekordmeister als heißer Anwärter auf eine Verpflichtung von Wirtz genannt. Im kommenden Sommer wird Wirtz demnach "eine Hauptrolle" in den Planungen der Münchner einnehmen.

Neu sind die Gerüchte um Wirtz und den FC Bayern nicht, bislang erwiesen sich die Spekulationen allerdings als wenig konkret.

In Leverkusen wird man die Gerüchte sicher aufmerksam verfolgen, in Panik ausbrechen dürfte bei der Werkself allerdings niemand. Im Juni 2022 verlängerte Wirtz seinen Vertrag zuletzt bis zum Sommer 2027, Bayer sitzt also am eindeutig längeren Hebel und dürfte nur schwach werden, wenn eine außergewöhnliche Offerte eintrudelt.

Gefährlich könnte den Leverkusenern allerdings das schwache sportliche Auftreten in der laufenden Saison werden. Die Qualifikation für das europäische Geschäft ist bereits jetzt eine Mammutaufgabe, sollte die Teilnahme verpasst werden, ist nicht auszuschließen, dass ein Tapetenwechsel für Wirtz deutlich attraktiver wird.