Effenberg adelt BVB: "Das ist eigentlich Bayern-Mentalität"

IMAGO/Ulrich Wagner

Bayern-Legende Effenberg sieht die Entwicklung beim BVB positiv

Im neuen Jahr eilt der BVB von Sieg zu Sieg und träumt wieder davon, den FC Bayern von der Spitze zu verdrängen. Stefan Effenberg lobt die Dortmunder und zieht eine bemerkenswerte Parallele zum großen Titelrivalen.

Auch die TSG Hoffenheim konnte die fulminante Erfolgsserie des BVB am vergangenen Wochenende nicht stoppen. Zwar bot der Abstiegskandidat lange Zeit leidenschaftlich Paroli, schlussendlich setzten sich die Gäste aber verdient mit 1:0 im Kraichgau durch.

Nach Meinung von Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg war der Arbeitssieg der Borussen "ein absolut gutes Zeichen", schließlich hätten vergleichbare Partien in der Hinserie häufiger mit Rückschlägen geendet.

"Ich feiere den BVB für solche Siege wie gegen Hoffenheim. 1:0, schmutzig, dreckig, du musst an die Grenze gehen", betonte der 54-Jährige im "Doppelpass" bei "Sport1".

Effenberg: BVB besitzt "Bayern-Mentalität"

Bei den Westfalen hat Effenberg gar Parallelen zum Erzrivalen erkannt. "Das ist eigentlich die Bayern-Mentalität. Nie zufrieden sein, obwohl man ein Spiel 1:0 gewonnen hat, sondern darauf hinzuweisen, was man noch besser machen kann", spielte er auf ein demütiges Interview von Matchwinner Julian Brandt nach dem Schlusspfiff an.

Mittlerweile sei der BVB "ein echter Konkurrent für den FC Bayern", der auffallend oft zu Null spiele. "Das spricht auf jeden Fall für eine Stabilität", hob Effenberg hervor.

Der Champions-League-Sieger von 2001 glaubt, dass Trainer Edin Terzic in Dortmund die "perfekte Achse" ermittelt hat.

"Sie haben sich gefunden, also auch in der Innenverteidigung mit Süle und mit Schlotterbeck. Zudem hält Kobel herausragend. Dazu kommt Emre Can im zentralen Mittelfeld, der jetzt zusammen mit Bellingham einfach, aber sehr gut Fußball spielt. Haller ist zurückgekommen", zählte Effenberg die schwarz-gelben Erfolgsfaktoren auf.