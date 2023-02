Millionen winken! Irrer Bieterwettstreit um Haaland

IMAGO/Adam Davy

Ex-BVB-Star Erling Haaland ist eine der neuen Attraktionen der Premier League

Nach seinem Abschied vom BVB bricht Erling Haaland in der Premier League Woche für Woche Rekorde. Umso überraschender, dass der Torjäger von Manchester City bislang keinen persönlichen Schuh-Sponsor hat. Das soll sich in Kürze ändern.

33 Treffer in 33 Einsätzen - Erling Haaland macht in England da weiter, wo er in Deutschland aufgehört hat. Kein Wunder also, dass sich die großen Sportartikelhersteller einen millionenschweren Bieterwettstreit liefern, um den Norweger ausrüsten zu dürfen.

Sein Vertrag mit Nike war im Januar 2022 ausgelaufen, seither kämpft die US-Marke mit den Mitbewerbern Adidas und Puma um den nächsten Deal mit Haaland, berichtet das Fachmagazin "The Athletic".

Auffällig: In den vergangenen Monaten wurde der 22-Jährige in den Schuhen aller drei Marken gesichtet. Passend dazu soll jede ihm ein lukratives Angebot unterbreitet haben.

Haalands Lager wiederum soll ein Gesamtpaket im Wert von umgerechnet knapp 23 Millionen Euro pro Jahr anpeilen, heißt es.

Ex-BVB-Star Haaland hat die Qual der Wahl - mit klarer Tendenz

Alle drei Optionen hätten dabei ihren Reiz für Haaland: Mit Nike hat er seit seinem 14. Lebensjahr zusammengearbeitet, während der neue Adidas-Boss Björn Gulden ein enger Freund der Familie ist. Und Puma ist noch bis 2029 offizieller Ausrüster von Manchester City.

Als wahrscheinlichste Wahl Haalands gilt in der Branche allerdings Nike - auch, weil der Goalgetter in den vergangenen Wochen am häufigsten in den Schuhen des US-Herstellers aufgelaufen ist.

Puma wiederum soll sich bereits mit der Niederlage abgefunden haben und stattdessen den Fokus auf Haalands Teamkollegen Jack Grealish legen wollen. Der englische Nationalspieler wurde erfolgreich von Nike abgeworben.

Grealishs Lücke könnte Haaland füllen, lautet die Annahme - es sei denn, Gulden und Adidas funken im letzten Moment noch dazwischen.