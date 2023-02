Überraschende Transfer-Kehrtwende bei Nübel?

IMAGO/Laci Perenyi

Alexander Nübel ist vom FC Bayern ausgeliehen

Alexander Nübel ist noch bis zum Saisonende vom FC Bayern an die AS Monaco ausgeliehen. Bislang galt es als wahrscheinlich, dass der Klub aus der Ligue 1 eine feste Verpflichtung des Torhüters anstreben wird. Nun könnte es aber offenbar zu einer Kehrtwende kommen.

Wie die französische Sportzeitschrift "L’Équipe" berichtet, sondiert die AS Monaco den Transfermarkt nach einem Torhüter. Angeblich ist der Verein aus dem Fürstentum nicht sicher, ob Nübel auch in den kommenden Jahren die Nummer eins sein soll.

Der Schlussmann steht seit 2021 in Monaco zwischen den Pfosten. Unter Cheftrainer Philippe Clement ist der 26-Jährige unumstrittener Stammspieler.

Aus diesem Grund kehrte Nübel im Januar auch nicht vorzeitig zum FC Bayern zurück, um dort den verletzten Kapitän Manuel Neuer zu ersetzen.

"Mir hat man vonseiten Monacos früh deutlich gemacht, dass man mich auf keinen Fall gehen lässt. Was ja auch eine enorme Wertschätzung beinhaltet", verriet der Keeper im Interview der "Deutschen Presse-Agentur": "Deshalb hat sich das Thema Wechsel für mich nicht wirklich gestellt."

Kehrt Nübel zum FC Bayern zurück?

Im Sommer wird es für Nübel spannend. Mit Manuel Neuer und Yann Sommer hat der FC Bayern zwei Top-Torhüter unter Vertrag. Ein Bankplatz kommt für den ehemaligen U21-Nationalspieler in München nicht mehr infrage.

"Wir werden beobachten, welche Leistungen Yann Sommer in der Rückrunde zeigt und auch den Heilungsverlauf von Manuel abwarten", sagte Vorstandschef Oliver Kahn gegenüber "Sport Bild". Es sei "legitim", dass Nübel nur "unter der Voraussetzung von Spielzeit nach München zurückkommen will".

Und Nübel? "Wir werden sehen, was im Sommer passiert und was für mich am besten ist. Grundsätzlich bin ich offen für alles", sagte er nach dem 3:2 mit der AS Monaco im Playoff-Hinspiel der Europa League bei Bayer Leverkusen.