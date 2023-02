FC Schalke nimmt Paderborn-Kapitän ins Visier

IMAGO/Franziska Gora

Angeblich Kandidat beim FC Schalke 04: Ron Schallenberg

Wie sieht die Mannschaft des FC Schalke 04 in der kommenden Saison aus? Eine Frage, die derzeit kaum zu beantworten ist, schließlich ist die Ligazugehörigkeit der Knappen in der Spielzeit 2023/2024 noch völlig offen - und damit auch die Zukunft der zahlreichen Leihspieler. Um frühzeitig gerüstet zu sein, feilen die Bosse jedoch im Hintergrund bereits an Neuverpflichtungen.

Nach dem 2:1-Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten VfB Stuttgart glaubt ganz Schalke wieder an den Klassenerhalt. Lediglich drei Zähler trennen das Team von Trainer Thomas Reis aktuell noch vom rettenden Ufer.

Doch selbst im Falle des Ligaverbleibs dürften einige Leihspieler der Königsblauen kaum zu halten sein - allen voran Mittelfeld-Antreiber Alex Kral, dessen Transferrechte bei Spartak Moskau liegen.

Laut "WAZ" haben die S04-Verantwortlichen aber schon einen geeigneten Nachfolger für den Tschechen ausgemacht: Paderborn-Kapitän Ron Schallenberg soll im Sommer nach Gelsenkirchen wechseln.

Viel Konkurrenz für den FC Schalke 04

Der 24 Jahre alte Sechser zählt seit Jahren zu den Stützen der spielstarken Paderborner, die auch 2023 wieder um den Aufstieg mitspielen. Sein Vertrag beim SCP ist noch bis 2024 gültig.

"Ich kann verraten, dass einige Bundesligisten an Ron interessiert sind. Aber Fakt ist auch, dass uns aktuell kein konkretes Angebot vorliegt", erklärte Schallenbergs Agent Roland Braun auf "WAZ"-Nachfrage.

Neben Schalke sollen auch der VfB Stuttgart und der FC Augsburg an dem robusten Abräumer interessiert sein. Im Winter waren die Fuggerstädter mit einem Vorstoß in Paderborn noch abgeblitzt, dem Vernehmen nach war den Ostwestfalen die offerierte Ablöse zu niedrig.

Spätestens im Sommer soll bei Schallenberg dann allerdings der nächste Karriereschritt folgen. "Der erste Ansprechpartner von Ron wird immer der SC Paderborn bleiben. Er ist schließlich auch noch über die Saison hinaus an den SCP gebunden. Obwohl er glücklich in Paderborn ist, reizt ihn natürlich der nächste Step: Die Fußball-Bundesliga", verriet Berater Braun.