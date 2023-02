Weltmeister-Trainer Scaloni verlängert in Argentinien

AFP/AFP/Archiv/Paul ELLIS

Mit Lionel Scaloni zum nächsten WM-Titel?

Weltmeister-Trainer Lionel Scaloni bleibt der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft treu und soll 2026 den Coup von 2022 wiederholen.

Die Einigung über die Verlängerung des Vertrages mit dem 44-Jährigen gab der nationale Verband AFA am Montag bekannt. Verbandspräsident Claudio Tapia hatte sich mit Scaloni in Paris getroffen.

Lionel Scaloni, zuvor viele Jahre lang Profi, vornehmlich in Spanien und Italien, hatte den Cheftrainerposten 2018 übernommen. Bei der WM in Katar führte er die Argentinier im Finale gegen Frankreich (4:2 i.E.) zum dritten Titel nach 1978 und 1986. Die WM-Endrunde 2026 wird in den USA, Mexiko und Kanada gespielt.

Scalonis Superstar Lionel Messi (Paris St. Germain) wird dann wahrscheinlich nicht mehr dabei sein. Zunächst aber will Messi seine Nationalmannschaftskarriere noch fortsetzen. Scaloni hat erklärt, ihm dafür stets die Tür offenzuhalten.