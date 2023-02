Matthäus über Schröder-Wechsel: "Nicht ganz meine Werte"

IMAGO/Julia Rahn

Vom Weiterkommen des FC Bayern in der Champions League überzeugt: Lothar Matthäus

Rouven Schröder steht vor einem durchaus brisanten Wechsel innerhalb der Fußball-Bundesliga. Der einstige Sportdirektor des FC Schalke 04, der sich im vergangenen Oktober auf eigenen Wunsch von seinem Posten zurückgezogen hatte, wird zu RB Leipzig wechseln. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kann den Schritt nicht wirklich nachvollziehen.

RB Leipzigs neuer Sport-Geschäftsführer Max Eberl bekommt übereinstimmenden Medienberichten zufolge in Rouven Schröder schon bald den gewünschten Sportdirektor. Nach Informationen der "Deutschen Presse-Agentur" müssen nur noch Details geklärt werden, laut "Sport Bild" soll der 47-Jährige seinen Dienst bei den Sachsen zum 1. März antreten. S04 erhält immerhin angeblich eine Ablösesumme in Höhe von 500.000 Euro.

Schröder galt schon lange als Wunschlösung des DFB-Pokalsiegers und ist zugleich ein "sehr, sehr guter Freund" von Eberl. Obgleich man in Leipzig darüber nie einen Hehl gemacht habe, hinterlässt der Wechsel bei Lothar Matthäus einige Fragezeichen.

"Die Gründe, wieso er Schalke damals verlassen hat, habe ich nicht wirklich erfahren", schrieb der "Sky"-Experte in seiner Kolumne.

In der Tat hatte Schröder mit seinem Wunsch auf einen Rückzug als Sportdirektor auf Schalke ein regelrechtes Beben verursacht, zumal die Nachbesetzung des Cheftrainer-Postens nach der Freistellung von Frank Kramer zu jenem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen war. S04-Boss Peter Knäbel hatte auf einer anschließenden Pressekonferenz lediglich "persönliche Gründe" angeführt.

Matthäus führte derweil aus: "Ich kann den Schritt bei Max etwas mehr nachvollziehen, eine Pause einlegen zu müssen, weil es ihm wirklich schlecht ging. Ob das bei Rouven Schröder so war, kann ich nicht beantworten. Wir verlangen von den Spielern oftmals Vereinstreue aber in diesem Geschäft ist es nun mal auch so, das Trainer und sportlich Verantwortliche regelmäßig den Arbeitgeber wechseln. Das sind nicht ganz meine Werte, aber jeder macht, was er für richtig hält."

"Säbelrasseln" beim FC Bayern trägt Früchte

Mit Blick auf den FC Bayern, der am Sonntag das Spitzenspiel gegen Verfolger 1. FC Union Berlin verdient mit 3:0 gewonnen hatte, fand Lothar Matthäus indes lobende Worte.

"Oft passiert es auch, dass der FC Bayern genau dann Top-Leistungen abliefert, wenn es zum großen Säbelrasseln kommt", meinte der 61-Jährige mit Bezug auf die zuletzt turbulenten Wochen des Rekordmeisters, in denen immer wieder Störgeräusche an die Öffentlichkeit gelangt waren.

Geht es nach Matthäus, sind die Münchner nun endgültig wieder in der Spur, die Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale der Champions League seien äußerst gut. "Ich bin mir weiterhin sicher und nach dem Hinspiel erst recht, dass Bayern gegen Paris Saint-Germain weiterkommt und das Viertelfinale in der Champions League erreicht", so Matthäus mit Blick auf die stark besetzte Offensive, aus der zuletzt Kingsley Coman, Thomas Müller und Jamal Musiala hervorstachen.