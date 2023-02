BVB- und Bayern-Star vor Messi: Überraschende FIFA-Votings

IMAGO/Revierfoto

Sadio Mané vom FC Bayern und Jude Bellingham vom BVB überraschten beim Weltfußballer-Voting

Am Montagabend gewann der argentinische Weltmeister Lionel Messi zum insgesamt siebten Mal in seiner schillernden Karriere die Weltfußballer-Wahl der FIFA. Der 35-jährige Superstar setzte sich mit riesigen Vorsprung vor der Konkurrenz durch. Die Abstimmungsergebnisse hielten allerdings auch einige Überraschungen parat.

Die deutliche Mehrheit der stimmberechtigten Nationalmannschaftskapitäne, -Trainer der FIFA-Mitglieder sowie der ausgewählten Medienvertreter der im Weltverband vertretenen Verbände setzte Lionel Messi auf Platz eins. Wo der Name des Offensivstars nicht ganz vorne prangt, finden sich meist die des Zweitplatzierten Kylian Mbappé oder der des Drittplatzierten Karim Benzema - allerdings existieren auch einige überraschende Ausnahmen.

Stephane Sessegnon, Kapitän der Nationalmannschaft des Benin, ordnet Messi zum Beispiel gar nicht erst unter den Top 3 ein. Dafür vergibt der ehemalige PSG-Profi die volle Punktzahl an Sadio Mané. Der Stürmer des FC Bayern toppt Mbappé und Benzema. Auch El-Fardou Ben Mohamed von den Komoren, Michael Olunga aus Kenia und Youssouf Oumarou aus dem Niger sehen in Mané den Weltfußballer 2022. Selbiges gilt wenig überraschend auch für Manés Landsmann Kalidou Koulibaly.

Aber auch echte Weltstars sehen in Messi nicht den Sieger der Wahl: Ägypten-Kapitän und Liverpool-Torjäger Mohamed Salah hat seine Top-Punktzahl an das brasilianische Talent Vinicius Junior von Real Madrid vergeben. Es folgen der Belgier Kevin De Bruyne und Achraf Hakimi von Paris Saint-Germain.

BVB-Youngster überzeugt Startrainer

Während Llyod Palun, Spielführer der Auswahl Gabuns, ebenso überraschend auf Julian Álvarez von Manchester City setzt, zaubert Sam Cox aus Guyana einen Bundesliga-Star aus dem Hut, der in den kommenden Jahren sicher eine größere Rolle bei der Wahl einnehmen dürfte: Jude Bellingham von Borussia Dortmund.

Der 19-Jährige BVB-Star taucht insgesamt 18 Mal in den Top 3 auf, landet jedoch nur bei Cox sowie Südkoreas Nationaltrainer Michael Müller, der unlängst von Jürgen Klinsmann abgelöst wurde, und Raoul Savoy, dem Coach Zentralafrikas, auf Rang eins.

Bemerkenswert: In seiner Funktion als österreichischer Nationaltrainer setzt Ralf Rangnick Bellingham auf Platz drei, bei Spaniens Coach Luis de la Fuente ist der Mittelfeldspieler sogar an zweiter Stelle zu finden.

Bundesliga-Star setzt auf Haaland

De la Fuente unterstreicht mit seiner Top 3 ohnehin eine sehr exklusive Meinung. Vor Bellingham ordnet er Álvarez ein, an dritter Stelle folgt Luka Modric.

Wenig überraschend ist auch ManCity-Goalgetter Erling Haaland regelmäßig in den Top 3 anzutreffen, an der Spitze sieht ihn jedoch nur ein in Deutschland sehr bekannter Spieler: Dominik Szoboszlai von RB Leipzig setzte den Norweger an die Spitze. Szoboszlai ist Spielführer der ungarischen Nationalelf.

Bei der Wahl zum Weltfußballer sind jeweils der Kapitän, der Nationaltrainer und ein Medienvertreter von jedem FIFA-Mitglied stimmberechtigt. Zudem dürfen die Fans weltweit wählen. Die Top 3 jedes Abstimmungsergebnisses erhalten 5, 3, und 1 Punkt. Die Ergebnisse zählen jeweils zu 25 Prozent.