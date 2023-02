Joao Cancelo lässt Zukunft beim FC Bayern offen

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Joao Cancelo ist bislang nur an den FC Bayern ausgeliehen

Ob Joao Cancelo auch in der kommenden Saison für den FC Bayern aufläuft, ist keinesfalls sicher. Nun hat sich die Leihgabe von Manchester City selbst in einem Interview zu seiner Zukunft geäußert und eine Rückkehr auf die Insel nicht ausgeschlossen.

Noch bis zum 30. Juni steht Joao Cancelo auf Leih-Basis beim FC Bayern unter Vertrag. Wie es mit dem portugiesischen Nationalspieler danach weitergeht, wird sich in den kommenden Monaten entscheiden.

Fest steht: Die Münchner Klub-Bosse haben alles in der eigenen Hand. Wollen sie den Außenverteidiger dauerhaft an der Säbener Straße halten, können sie eine Kaufoption in Höhe von etwa 70 Millionen Euro aktivieren.

Ob der FC Bayern so eine hohe Summer allerdings in einen Spieler investieren wollen, scheint fraglich. Auch Cancelo selbst scheint über die Planung seines derzeitigen Arbeitsgebers noch nicht im Bilde zu sein.

"Die Bayern haben eine Kaufoption, ich weiß nicht, ob sie sie ziehen werden oder nicht, aber solange ich hier bin, werde ich mein Bestes geben", erklärte die Leihgabe von Manchester City im Gespräch mit der portugiesischen Sport-Zeitung "O Jogo".

FC Bayern: Joao Cancelo hofft auf zwei Meistertitel

Beim englischen Meister hatte es zuletzt persönliche Spannungen zwischen dem Profi und Trainer Pep Guardiola gegeben, so dass Cancelo nach der WM oftmals auf der Bank Platz nehmen musste. Dennoch kann sich der 28-Jährige eine Rückkehr in das Team der Sky Blues vorstellen.

"Die Mannschaft von City ist spektakulär, es ist die beste, in der ich je gearbeitet habe. Ich habe tolle Freundschaften geschlossen. Ich würde mit großem Enthusiasmus zum Training gehen. Alles im Leben hat ein Ende. Aber nach der Saison werde ich vielleicht zurückkehren. Du weißt nie, was passiert", stellte der 41-fache Nationalspieler Portugals klar.

Zunächst wolle er aber die Saison mit dem FC Bayern erfolgreich beenden, stellte Cancelo klar. Am Ende der Spielzeit könnte ihn dann ein ganz besonderes Erlebnis erwarten. "Ich drücke City in England natürlich die Daumen und hoffe, dass sie Meister werden, damit ich am Ende der Saison einen Titel in England und einen weiteren in Deutschland feiern kann", erklärte er.