Neururer befürchtet "unglaubliches Drama" nach Schalke-Spiel

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Fiebert dem Duell zwischen VfL Bochum und FC Schalke entgegen: Peter Neururer

Am kommenden Wochenende steht das womöglich heißeste Revierduell des Jahres auf dem Programm - und der BVB ist nicht beteiligt! Wenn der VfL Bochum den FC Schalke 04 empfängt, steht nicht nur die Ehre im Ruhrpott, sondern auch der Verbleib in der 1. Bundesliga auf dem Spiel. Kultcoach Peter Neururer ist vor dem Kräftemessen seiner Ex-Vereine hin- und hergerissen.

Noch vor wenigen Wochen wären die Vorzeichen beim Kellerkracher Bochum gegen Schalke gänzlich anders gewesen. Während der VfL zumindest im heimischen Ruhrstadion von Sieg zu Sieg eilte, wurde bei den Knappen schon ein 0:0 als Erfolg verbucht. Parallel dazu wuchs der Rückstand der Königsblauen aufs rettende Ufer immer weiter.

Doch die Schalker blieben dran und ließen vier Nullnummern zuletzt einen Heimsieg gegen Mitkonkurrent VfB Stuttgart folgen. Fünf Partien in Serie ungeschlagen, dabei nur ein Gegentor kassiert und bis auf drei Zähler an Platz 15 herangerückt - die Stimmungskurve in Gelsenkirchen zeigt steil bergauf.

Bochum wiederum befindet sich im freien Fall, zu den ohnehin desolaten Auftritten in der Fremde gesellten sich jüngst auch Pleiten in der einstigen Heimfestung gegen Borussia Dortmund (DFB-Pokal) und den SC Freiburg (Bundesliga). Entsprechend düster ist die Gemütslage vor dem Derby am Wochenende.

VfL Bochum vs. FC Schalke 04: Neururer befürchtet "unglaubliches Drama"

Einer, der mit beiden Seiten mitfühlen kann, ist Trainer-Legende Peter Neururer. Sowohl auf Schalke als auch in Bochum wirkte der heute 67-Jährige früher als Coach.

Im Gespräch mit dem Portal "Wettfreunde" gab der Altmeister nun seine Einschätzung zum richtungsweisenden Revierderby ab. Für den VfL werde es "ganz eng", während S04 einen "großen Clou setzen" könne, prophezeite Neururer, der glaubt, dass sich "einiges im Vorfeld" entscheiden wird.

"Es wird ein unglaubliches Drama für den Verlierer, denn Blau-Weiß gegen Blau-Weiß im Ruhrgebiet ist immer etwas besonderes", erklärte der ehemalige Übungsleiter. Er hoffe auf ein "faires Spiel" und drücke "beiden Mannschaften die Daumen", so Neururer.