Kostet ein Sturm-Problem dem BVB den Titel?

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Heißes Titelrennen zwischen BVB und FC Bayern

So eng ging es lange nicht zu an der Tabellenspitze der der Fußball-Bundesliga: Vor dem 23. Spieltag sind der FC Bayern und Borussia Dortmund punktgleich.

Was spricht für den Rekordmeister, was für den BVB im brisanten Titelrennen? Und was bereitet den Fans beider Klubs Sorgen? sport.de macht den Meister-Check.

Das spricht für den FC Bayern im Titelkampf

Wenn eine Mannschaft weiß, wie man deutscher Meister wird, dann der FC Bayern. Seit zehn Jahren kam kein anderes Team in den Genuss, die Schale am Ende der Saison hochzustemmen.

Die Münchner verfügen in der Spitze und in der Breite über den besten Kader der Liga. Wenn Comebacker Sadio Mané wieder bei 100 Prozent ist, wird Trainer Julian Nagelsmann zudem eine weitere wichtige Alternative mehr haben.

Winter-Neuzugang Joao Cancelo hat zudem die rechte Abwehrseite auf ein neues Qualitätsniveau gehoben, auch wenn dem Portugiesen in seinen drei Liga-Spielen im Trikot des FC Bayern bislang noch keine echte Glanz-Leistung gelang.

Dass beeindruckende 3:0 im Spitzenspiel gegen Union Berlin zeigt zudem: Wenn es drauf ankommt, ist der Rekordmeister da.

Auf den inzwischen von Vorstandschef Oliver Kahn zum "Hauptkonkurrenten" erklärten BVB treffen die Münchner zudem in der heimischen Allianz Arena. Dort gab es zuletzt immer (deutliche) Siege für den FC Bayern.

Das spricht gegen den FC Bayern im Titelkampf

Zwei für seine Verhältnisse heftige Schwächephasen leistete sich der FC Bayern in dieser Saison bereits: Vor dem Ausrufezeichen gelangen Nagelsmanns Team nur zwei Siege aus fünf Ligaspielen. Im Spätsommer gab es vier sieglose Spiele in Folge.

Die Konsequenz: Der gewohnte komfortable Vorsprung fehlt in diesem Frühjahr.

"Wenn man auf die Tabelle schaut, erkennt man, wie eng es ist. Wir dürfen uns keine Ausrutscher erlauben", sagte Kahn. "Spannung" und "Fokus" müssten die Profis nun aufrechterhalten - eine Herausforderung, der sie sich in den letzten Jahren im Bundesliga-Endspurt nur äußerst selten stellen mussten.

Typisch für eine sportliche nicht gänzlich zufriedenstellende Phase beim FC Bayern sind auch die zahlreichen Nebengeräusche.

Die Diskussion um Manuel Neuers Ski-Verletzung und sein umstrittenes Interview, die teils suboptimale Außendarstellung von Julian Nagelsmann oder die Unpünktlichkeit von Leroy Sané - all das sind Themen, auf die man rund um die Säbener Straße sicherlich gerne verzichten würde, auch wenn Kahn erklärte, "ein bisschen Reibung" sei "nicht ganz so schlecht".

Das spricht für den BVB im Titelkampf

Der BVB ist die formstärkste Mannschaft Europas. Kein anderes Team der Top-5-Ligen ist im Jahr 2023 noch ungeschlagen. Die beeindruckende Dortmunder Bilanz: neun Pflichtspiele, neun Siege.

Neben Trainer Edin Terzic, der nach einem enttäuschenden ersten Saison-Halbjahr in der Winterpause offensichtlich an den richtigen Stellschrauben drehte, sticht besonders ein ehemaliges Sorgenkind heraus: Julian Brandt präsentiert sich seit Wochen in Top-Form und ist derzeit auf seiner Position wohl der beste Spieler der Bundesliga. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl attestierte dem 26-Jährigen zuletzt gegenüber "Bild" einen "Riesenschritt nach vorne".

Stark verbessert präsentieren sich seit Jahresbeginn zudem Emre Can sowie der derzeit verletzte Karim Adeyemi.

Überhaupt weht beim BVB ein ganz neuer Wind in Sachen Konkurrenzkampf: Terzic kann momentan viel Qualität von der Bank bringen.

Das beste Indiz: Für Mats Hummels ist in der Regel kein Platz in der Stammelf. Auch Kapitän Marco Reus spielt nicht immer von Beginn an.

Das spricht gegen den BVB im Titelkampf

So stark die Besetzung auf anderen Positionen ist, ganz vorne hat der BVB ein Problem: Youssoufa Moukoko (Syndesmosebandanriss) fällt wohl noch bis in den April hinein aus. Sébastien Haller kommt nach der langen Fehlzeit wegen seiner Hodenkrebs-Erkrankung noch nicht wie erhofft in Schwung. Ein Treffer und eine Vorlage in neun Pflichtspielen stehen für den früheren Frankfurter erst in der Statistik. Über 90 Minuten reichte Hallers Kraft noch kein einziges Mal.

Die Alternativen sind rar - und allesamt nicht optimal: Anthony Modeste ist nach wie vor nicht richtig angekommen beim BVB. Donyell Malen sowie auch Adeyemi und Reus fühlen sich auf anderen Positionen wohler.

Fraglich ist zudem, ob und inwieweit die zahlreichen offenen Personalfragen rund um den BVB noch für Unruhe sorgen. Die Verträge von Reus und Hummels laufen aus. Ihre Zukunft bei den Schwarz-Gelben ist offen.

Jude Bellinghams Kontrakt endet zwar erst 2025. Der Shooting-Star wird aber von zahlreichen internationalen Top-Klubs umworben. Ein Verbleib in Dortmund über den Sommer hinaus wäre eher eine Überraschung.

Zudem ist auch klar: Die Titelkampf-Erfahrung ist beim FC Bayern deutlich größer. Mats Hummels ist der einzige Spieler des BVB, der 2011/2012 bei der letzten Meisterschaft schon im Kader stand.

Tobias Knoop