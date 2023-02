Heftige Kritik an Lewandowski: "Sehr viel schwächer"

IMAGO/Jose Breton

Robert Lewandowski wechselte im Sommer vom FC Bayern zum FC Barcelona

Nach der 0:1-Blamage bei UD Almeria knirscht es rund um den FC Barcelona gewaltig. Auch Robert Lewandowski enttäuschte gegen den Abstiegskandidaten auf ganzer Linie. Der ehemalige Torjäger des FC Bayern sieht sich heftiger Kritik ausgesetzt.

"Ich bin mächtig sauer, weil wir das schlechteste Spiel der Saison gemacht haben", ärgerte sich Trainer Xavi auf der Pressekonferenz nach der Pleite in Almeria am Sonntag. Auch Lewandowski konnte keine entscheidenden Akzente setzen, um Barca bei dem Kellerkind noch zu einem Punktgewinn zu verhelfen.

Bereits in den vergangenen Wochen war der polnische Nationalspieler auffällig oft ohne Torerfolg geblieben. In den letzten acht Ligapartien traf der ehemalige Stürmer-Star des FC Bayern lediglich zweimal.

Robert Lewandowski beim FC Barcelona "verwelkt"

Dazu kommt, dass Lewandowski auch in den Playoff-Partien der Europa League gegen Manchester United fast komplett abgemeldet war. Zwar konnte er im Rückspiel einen Treffer markieren, verhindern konnte er das Aus der Katalanen aber auch nicht.

In der spanischen Presse wird die Kritik an Lewandowski immer lauter. In der Einzelkritik zum Almeria-Spiel beschrieb die "Mundo Deportivo" den Auftritt des 34-Jährigen als "verwelkt". Das Blatt ätzte: "Der Gewinner des Goldenen Schuhs sah nie wie ein Torjäger aus".

In den Schlussminuten der Partie rückte Barcas Innenverteidiger Ronald Araújo als zweiter Neuner nach vorne. Dieser sei "eine größere Gefahr" als Lewandowski gewesen, hieß es. Als mögliche Ursache für die schlechten Spiele des Polen in den vergangenen Wochen machte die "Mundo Deportivo" das Xavi-System mit vier Mittelfeldspielern aus.

Ex-Torjäger des FC Bayern "viel schwächer" als vor der WM

Auch die "Marca" übte Kritik am Superstar. "Lewandowki ist seit ein paar Wochen weit von seiner Bestform weg", schieb die Real Madrid nahestehende Sportzeitung.

Die Auftritte des langjährigen Profis des FC Bayern in den letzten Wochen seien "sehr viel schwächer" als vor der WM gewesen.

In der "Sport" reichte es für Lewandowski gerade einmal zu vier von zehn möglichen Bewertungspunkten. Dieser sei "weit davon entfernt, wie er zu Beginn der Saison war", kritisierte die Zeitschrift.

"Die gleichen Aktionen, die er früher mit Selbstverständlichkeit gelöst hat, kosten ihn jetzt viel Aufwand", schrieb die "Sport". Barca brauche Lewandowski allerdings "um diese beunruhigende Flaute zu überwinden".