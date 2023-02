Stuttgart-Star bei Bundesliga-Konkurrenz gehandelt

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Hiroki Ito (2.v.r.) weckt das Interesse des VfL Wolfsburg

Beim VfB Stuttgart ist Hiroki Ito auch unter dem neuen Trainer Bruno Labbadia Stammspieler. Doch im Sommer droht den Schwaben ein Abschied des Japaners.

Wie der "kicker" berichtet, hat der VfL Wolfsburg Hiroki Ito als potenziellen Nachfolger für Micky van de Ven auserkoren.

Der Niederländer gehört bei den Wölfen zu den Leistungsträgern und hat dem Bericht zufolge bereits das Interesse von einigen namentlich nicht genannten Topklubs geweckt.

Van de Ven flirtete zuletzt sogar öffentlich mit einem Wechsel. "Wenn irgendwann mal eine richtig gute Mannschaft aus Spanien oder England kommen sollte, dann werde ich darüber nachdenken", sagte er zur "dpa" und ergänzte: "Für mich war es immer ein Traum, in der Bundesliga zu spielen. In der Premier League zu spielen, ist aber auch ein Traum von mir. Diese Ligen sind der Wahnsinn."

Sollte van de Ven die Wolfsburger im Sommer tatsächlich verlassen, könnte Ito in seine Fußstapfen treten. Allerdings wollte der VfL auf dem Transfermarkt nur aktiv werden, wenn die niederländische U21-Nationalspieler die Niedersachsen tatsächlich verlässt.

Ito als Schnäppchen für den VfB Stuttgart

Der 23-jährige Ito läuft seit Sommer 2021 für den Bundesligisten auf. Nach einer einjährigen Leihe verpflichtete der VfB den Innenverteidiger im vergangenen Sommer fest. Nur 400.000 Euro musste man damals an den japanischen Klub Júbilo Iwata überweisen.

In dieser Saison hat Ito seinen Stammplatz beim VfB Stuttgart sicher. Von 20 Einsätzen in der Bundesliga durfte er 19 Mal von Beginn an ran. Itos Vertrag beim VfB Stuttgart ist noch bis Ende Juni 2025 datiert.

Die Stuttgarter stecken mitten im Abstiegskampf. Nach der 1:2-Pleite gegen den FC Schalke 04 befindet sich das Team von Trainer Labbadia auf dem 15. Tabellenplatz - punktgleich mit der TSG 1899 Hoffenheim auf dem Relegationsrang und dem VfL Bochum auf dem ersten Abstiegsplatz.