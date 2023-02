Bosse "begeistert": Kehrtwende bei Bayern-Star?

IMAGO/Juergen Engler

Benjamin Pavard (l.) könnte doch noch länger beim FC Bayern bleiben

Eigentlich galt Benjamin Pavard beim FC Bayern schon als Abgangskandidat für den Sommer. Doch offenbar könnte es beim Abwehrspieler zu einer Kehrtwende kommen. Die FCB-Bosse sollen vom Franzosen angetan sein.

Lange Zeit musste Benjamin Pavard beim FC Bayern auf der ungeliebten Rechtsverteidiger-Position auflaufen. Inzwischen kommt der 26-Jährige aufgrund einer Systemumstellung hin zur Dreierkette aber im Abwehrzentrum zum Zug.

Der Weltmeister von 2018 kann in dieser Rolle überzeugen. Laut "AZ"-Reporter Maximilian Koch sorgt Pavard mit seinen Leistungen bei den Bossen des FC Bayern "für Begeisterung".

Inzwischen soll sogar wieder eine Vertragsverlängerung im Raum stehen. Pavard ist noch bis 2024 an den deutschen Rekordmeister gebunden. Im vergangenen November liebäugelte der Defensivspezialist öffentlich mit einem Abschied aus München.

"Ich bin nicht abgeneigt, eine neue Herausforderung anzunehmen. Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Warum nicht ein neues Land, eine neue Kultur entdecken?", sagte Pavard in einem Interview mit "L'Équipe".

"Bei uns kann keiner seinen Abgang mit Aussagen einleiten, schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Das gibt es bei uns nicht", wies Vorstandsboss Oliver Kahn den Verteidiger daraufhin auf "Sky"-Nachfrage zurecht.

FC Bayern verhinderte Transfer im Januar

In den letzten Monaten wurde Pavard immer wieder mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Zudem soll Inter Mailand am Deadline Day der Winter-Transferperiode sein Glück versucht haben.

"Benji ist für uns in der Defensive ein sehr wichtiger, variabler Spieler. Wir haben diese Saison sehr große Ziele, darum wollen und können wir auf ihn nicht verzichten", erklärte FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic gegenüber "Sport Bild": "Finanziell war die Anfrage sogar attraktiv, aber das Sportliche geht bei uns immer vor."