S04-Star erneut verletzt - Top-Trio pausiert

Danny Latza (r.) wird dem FC Schalke 04 gegen den VfL Bochum und den BVB wohl fehlen

Mit einem 2:1-Sieg gegen den Keller-Konkurrenten VfB Stuttgart hat sich der FC Schalke 04 ein erstes kleines Stück am eigenen Haarschopf aus dem Abstiegssumpf gezogen. Zum Durchatmen bleibt allerdings keine Zeit, am Samstag wartet der nächste direkte Kontrahent im Kampf um den Klassenerhalt. Personell muss Königsblau gegen den VfL Bochum allerdings mindestens einen Rückschlag verkraften.

Kapitän Danny Latza wird dem FC Schalke 04 gegen den VfL Bochum nicht zur Verfügung stehen. Eine muskuläre Verletzung zwingt den 33-Jährigen zu einer weiteren Pause. "Wie schwer die Verletzung ist, müssen wir schauen", zitiert die "WAZ" S04-Lizenzspielerchef Gerald Asamoah bezüglich des Ausfalls.

Der Zeitung zufolge wird Latza zudem nicht nur das Straßenbahnderby gegen den VfL verpassen, auch ein Einsatz im Prestigeduell mit Erzrivale Borussia Dortmund am 11. März (18:30 Uhr) ist demnach gefährdet.

Latza fehlte dem FC Schalke bereits bei den drei 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach, den VfL Wolfsburg und Union Berlin und feierte erst beim Erfolg gegen Stuttgart ein 18-minütiges Comeback.

Trio des FC Schalke 04 wird geschont

Damit aber nicht genug: Dem Bericht zufolge steht hinter Torjäger Simon Terodde zumindest "ein Fragezeichen". Der 34-Jährige verpasste das Dienstagstraining aufgrund einer Erkrankung. Ob es für das Duell mit Bochum reicht, ist unklar.

Mit Alex Kral, Tom Krauß und Moritz Jenz dürften drei Gesichter des Schalker Aufschwungs in den letzten Wochen hingegen zur Verfügung stehen. Das Trio soll die jüngste Übungseinheit zwar ausgelassen und stattdessen nur ein leichtes Training in der Halle absolviert haben, angeblich allerdings nur als Vorsichtsmaßnahme. Am Mittwoch sollen alle wieder voll mitwirken.

Mit Soichuro Kozuki und Cedric Brunner stehen den Knappen zwei zuletzt verletzte Akteure gegen Bochum hingegen wohl wieder zur Verfügung. "Wir gehen davon aus, dass es bis Samstag reicht", so Asmoah laut "WAZ".