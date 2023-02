Meister-Euphorie beim BVB? Brandt spricht Klartext

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Julian Brandt reitet derzeit mit dem BVB auf einer Erfolgswelle

Keiner steht derzeit wohl so sinnbildlich für den Aufschwung beim BVB wie Julian Brandt. Der Nationalspieler spielt aktuell groß auf, ist im System von Cheftrainer Edin Terzic eine absolut feste Größe bei Borussia Dortmund. Spätestens seit seinem kuriosen Rücken-Tor bei der TSG Hoffenheim zum siegbringenden 1:0 scheint klar: Der Mann hat einfach einen Lauf.

Mittelfeldspieler Brandt hat mittlerweile vier Bundesliga-Spiele am Stück getroffen. So eine Treffer-Serie war ihm bisher in über 275 Bundesliga-Einsätzen zuvor noch nie gelungen. Über seinen Rücken-Treffer flachste der 26-Jährige gegenüber BVB-Vereinsmedien: "Ich wollte mich schon bücken! Es war so ein Mittelding zwischen 'Lass ich ihn jetzt durch?' und 'Ich versuche ihn mit dem Kopf zu verlängern'. Es war eine Prise Glück auch mit dabei - definitiv."

Wer solche Tore schießt, kann mit seiner Mannschaft auch von der ersten Deutschen Meisterschaft des BVB seit elf Jahren träumen. Nach neun Siegen in neun Pflichtspielen der Dortmunder Borussia im Kalenderjahr 2023 herrscht in der Region längst eine riesige Euphorie, die auch bei den Protagonisten selbst nicht Halt macht.

BVB-Star Brandt spricht von "gewisser Demut"

"Wir spüren die jetzt schon seit ein paar Wochen. Ich freue mich tatsächlich, dass dieser Trend gerade allgemein bei den Borussen für so eine gute Stimmung sorgt. Ich finde das auch gut, wenn Euphorie aufkommt. Ich gönne ihnen jede Feierei und jedes Lied, was sie anstimmen. Trotzdem versuchen wir natürlich, das alles gesund einzuschätzen und gehen einer gewissen Demut an das Ganze heran", so Brandt, der in seiner Profi-Karriere noch nie Deutscher Meister war.

Der Vielspieler der Schwarz-Gelben, der bisher in jedem der 22 Bundesliga-Partien zum Einsatz kam, warnte allerdings eindringlich davor, die momentane Siegesserie als Selbstläufer anzusehen: "So schnell, wie es zuletzt hoch gegangen ist, so schnell kann möglicherweise auch mal wieder ein Dämpfer kommen. Wir müssen hart dafür arbeiten, dass es momentan nicht passiert."

Nach 22 Spieltagen rangiert Borussia Dortmund punktgleich mit Spitzenreiter FC Bayern auf dem zweiten Tabellenplatz.